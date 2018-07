Coupe du monde : Jouer vite et vers l'avant, le problème et la solution des Bleus face à l'Uruguay

Attaque placée ou attaque rapide ? Le sujet revient sur la table avec une régularité métronomique aux conférences de presse de l'équipe de France. Et avec un tempo tout aussi maîtrisé, les principaux intéressés l'évacuent par des formules qui donnent l'impression que les Bleus nagent dans un flou artistique alors que le rectangle vert laisse apercevoir une tendance des plus claires depuis le début de la Coupe du monde. Sur les 360 premières minutes passées sur les pelouses de Russie, le constat est assez net : l'ADN de cette équipe de France ressemble assez clairement à celui d'un onze qui prend ses aises quand il faut aller de l'avant et éviter de temporiser.

Depuis le coup d'envoi de la Coupe du monde, Didier Deschamps a tâtonné question système. L'aventure a commencé en 4-3-3 face à l'Australie (2-1), s'est poursuivie en 4-2-3-1, avec Blaise Matuidi milieu offensif gauche face au Pérou (1-0), puis avec Thomas Lemar et Ousmane Dembélé dans les couloirs contre le Danemark (0-0). Pour, enfin, revenir à un 4-4-2 aux faux airs de 4-3-3, celui-là même qui a eu raison de l'Argentine lors d'un huitième de finale mené tambour battant par les Bleus (4-3). Vendredi à Nijni Novgorod, il y a fort à parier que DD ne va rien changer, hormis remplacer Blaise Matuidi, suspendu après avoir reçu deux cartons jaunes avant les quarts de finale.

Vidéo - "Pas de raison d'avoir peur de l'Uruguay mais…" 01:40

" Nous sommes plus performants dans l’attaque rapide que placée "

Quand la question du "projet de jeu" lui avait été posée, au lendemain de l'arrivée des Bleus à Istra, Didier Deschamps avait semblé un petit peu embarrassé, ce qui est assez rare pour être souligné. Il avait eu cette réponse qui n'avait guère fait avancer le schmilblick : "Je construis mon équipe pour qu’elle aille de l’avant et fasse mal à l’adversaire, mais tout ça dépend du rapport de force. Nous privilégions les temps où l'on a le ballon, même si la possession pour la possession n’est pas une fin en soi. Aujourd'hui, nous sommes plus performants dans l’attaque rapide que placée, même si on doit être meilleur en attaque placée. J’ai des profils différents devant. Mais l’idée fixe est d’avoir le ballon et de faire en sorte de créer des problèmes à l’adversaire."

Etre plus performant en attaque placée, un vieux pieu. Qu'Antoine Griezmann a réitéré dimanche matin, au lendemain d'un match qui avait consacré la puissance de frappe et la vitesse d'exécution des Bleus. "On sait qu'on doit s'améliorer en attaque placée, on a une semaine pour travailler ça", a dit le plus Uruguayen des Bleus. Une semaine, c'est beaucoup. Mais bien trop peu à la fois. Car on ne modifie pas le visage d'une formation en claquant des doigts, surtout lorsque ses traits sont aussi affirmés que ceux des Tricolores.

Vidéo - "Tolisso, la solution naturelle à défaut d'être idéale pour remplacer Matuidi" 02:48

Depuis le début de la Coupe du monde, l'équipe de France a trouvé la faille à sept reprises. Dont quatre face aux Argentins. Le point commun de ces réalisations ? La vitesse. Et/ou la récupération, haute. Mais à chaque fois, l'idée est de piquer l'adversaire en première intention et de le surprendre.

Et vendredi ?

Vendredi, Didier Deschamps et ses joueurs auront fort à faire pour passer dans le dos de l'Uruguay qui, à cette heure, présente peut-être le onze le plus équilibré du Mondial, le plus fort et le plus discipliné défensivement (ndlr : les Uruguayens n'ont reçu qu'un seul carton jaune depuis le début du Mondial). A chaque fois qu'elle a performé durant cette Coupe du monde, la France a laissé le ballon dans d'autres pieds que les siens. Quid de vendredi ?

"L'équipe d'Argentine est une équipe qui joue, elle a des joueurs capables de faire le jeu, ça s'est vu et ça a donné un match spectaculaire avec du jeu et des espaces, a rappelé Blaise Matuidi, mercredi matin. On a su en profiter car joueurs qui vont vite vers l'avant et savent se projeter. On est aussi capable d'être bons face à équipe bien regroupée, même si on a plus de capacités à répondre face à équipe qui font le jeu." Matuidi a bien cerné le problème qui attend les Tricolores. "Il faudra trouver les intervalles et espaces entre les joueurs tout en étant patient", avait confié de son côté Guy Stephan, mardi. Aller vite mais prendre son temps : la quadrature du cercle bleu.