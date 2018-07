Kylian Mbappé, le match d'après

Même si elle se déplace à la vitesse de la lumière, l'étoile n'a rien de filante. L'Argentine a payé pour le savoir, samedi à Kazan. Au cœur d'une après-midi suffisamment brûlante pour qu'il ne soit pas utile de raviver une quelconque flamme, Kylian Mbappé a embrasé l'Argentine et fait passer sa défense pour une armée de fantômes incapable de s'agripper aux basques du PacMan glouton des Bleus. Même avec six jours de recul et une analyse à tête reposée, ce qu'a réussi l'international français, ici en Russie, en Coupe du monde, à cet âge-là, 19 ans, est tout bonnement exceptionnel à défaut d'être unique. Et, maintenant, la planète - autant que les Bleus - attend la suite avec une impatience non-feinte.

"Ce qu'il a fait face à l'Argentine, c'est très bien, s'est félicité Didier Deschamps jeudi en conférence de presse. Ça met en lumière ce qu'il est capable de réussir, au Mondial avec une caisse de résonance plus importante. Il savouré et, dès mardi, s'est remis au travail. Il possède une très bonne marge de progression. Maintenant, à lui de gérer ces moments-là. Eviter de penser que tout est facile, que la vie est belle et faire moins d'efforts. Mais Kylian est intelligent, il écoute." Hugo Lloris, lui, ne l'a pas trouvé changé. Loin de là. "Il est resté fidèle à lui-même et décontracté. Il a beaucoup à donner avec les Bleus", a confié le capitaine en conférence de presse.

Vidéo - Suarez : ''On sait tous que Mbappé est un excellent joueur'' 00:21

Vendredi sur les coups de 16 heures, Kylian Mbappé aura l'opportunité de réaliser ce dont Michael Owen avait été privé il y a vingt ans. L'Anglais, 18 ans alors, avait joué tour de magie aux mêmes Argentins mais, éliminé au terme d'une folle soirée stéphanoise, avait regagné ses pénates liverpuldiennes. Mbappé, lui, est encore là et tentera de mettre ses pas dans ceux de Pelé, 17 ans et six buts à partir des quarts de finale en 1958. Le Français a déjà frappé trois fois avant d’avoir mis ses crampons sur les trois plus hautes marches et on ne lui en demande pas autant qu'au Roi brésilien. Mais le monde attend quelque chose, assurément. Le plus dur commence. Parce que ça monte. Parce que c'est l'Uruguay.

" Le petit est costaud "

"Même dans les espaces réduits, le petit est costaud. Il est très dur à prendre au marquage et se déplace parfaitement dans les petits espaces. Il est très vif dans les changements de rythme et capable, même si la défense uruguayenne est rugueuse, de se faufiler", a assuré Blaise Matuidi mercredi matin. Adil Rami n'a pas dit autre chose, mais différemment : "Son accélération est assez impressionnante", a-t-il confié en parlant de ce qu'il a vu face aux Argentins. Avant de se remémorer que le jeune Parisien lui avait fait des misères avant de quitter le sol français : "Il m'en a mis une à Clairefontaine, on m'a dit 't'as la charrette'. Mais ce n'est pas moi qui avais la charrette, c'est lui qui va vite ! Il fait comme dans FIFA." Le majeur de la main droite sur le bouton R2 et vive la vie.

Vidéo - Griezmann : "Mbappé ? Put*** quel joueur !" 01:42

Face à l'Uruguay, il faudra forcément élargir la palette. Protéger son couloir droit, comme il s'y astreint depuis le match face au Pérou mais, aussi, penser plus vite que les Uruguayens, ce qu'il sait faire. Ludovic Batelli, son ancien sélectionneur chez les U19 : "Il va très vite dans sa capacité à éliminer, avec sa course, mais aussi son jeu de corps, ce qui lui permet d'avoir un temps d'avance. Et ce petit temps d'avance lui permet d'avoir ce relâchement indispensable pour la prise en compte, l'analyse de la situation, et avoir le bon positionnement, le geste juste, analysait-il pour l'AFP. C'est tout ça mêlé qui fait qu'il ne lui faut pas 50 000 occasions pour les mettre au fond parce qu'il se donne du temps, de l'espace, il se déplace bien, et agit vite".

Si la planète est au courant des qualités de l'ancien Monégasque, apparu en Ligue 1 en décembre 2015, l'Uruguay sait également à quoi s'en tenir. Diego Laxalt en tête : "La France possède un grand potentiel offensif et concernant Mbappé, il va falloir lui laisser le moins d'espaces parce qu'il a démontré qu'il pouvait sérieusement compliquer la vie des défenses." "Tout le monde sait que c'est un très bon joueur, a fait écho Luis Suarez qui en connait un rayon question grands attaquants. Il est très important pour la France et il va falloir parfaitement défendre pour le contrôler. Avec ses caractéristiques, il me fait beaucoup penser à Thierry Henry." Il n'est pas le premier (ni le dernier) à déceler une filiation entre les deux dragsters venus de la Principauté. Il y a vingt ans, Titi avait marqué 3 buts en Coupe du monde, tous au premier tour. Kylian Mbappé a fait aussi bien, avec deux réalisations en huitièmes. Henry avait aussi été sacré champion du monde. Pour le Parisien, ça n'est encore qu'un songe.