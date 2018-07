L'antisèche d'Uruguay - France (0-2) : Après le vent de folie argentin, la froideur de l'acier…

Le jeu : Le tempo était bleu

Les "Argentins", moins Blaise Matuidi, plus Corentin Tolisso : Didier Deschamps n'est pas allé chercher midi à quatorze heures pour faire face au défi uruguayen, il a pris le joueur dont le goût du combat était le moins éloigné de celui du Bianconero. DD n'a pas eu tort car, si le football est souvent imprévisible, les Uruguayens sont venus sur le pré avec les intentions qu'on leur prêtait. La Céleste a donné le ton et mis les coups à des Bleus qui savaient qu'ils allaient en prendre.

Et, aussi, se doutaient bien qu'il faudrait faire preuve de patience ballon au pied. Ce qu'ils ont globalement réussi malgré quelques séquences "patates chaudes" en première période. Après le but de Raphaël Varane (40e) et même si leur tâche a été facilitée par la toile de Muslera à l'heure de jeu, les Français ont fait preuve d'une maturité assez exceptionnelle. Et, au final, jamais tremblé. Formidable.

Les joueurs : Kanté et Lloris ont montré la voie

L'empereur Kanté a régné, une nouvelle fois, sur l'entrejeu bleu. En plus de récupérer les ballons, ce que personne ne fait mieux que lui, il a orienté le jeu tricolore et donné de l'allant aux Tricolores. Le meilleur, toujours et encore. Derrière lui, Raphaël Varane n'a pas été en reste. Le Madrilène a pris sa revanche sur 2014. Il y a quatre ans, Benjamin Pavard n'était pas là. Mais il est déjà grand pour son âge. Après son but stratosphérique face aux Argentins, il a fait moins d'étincelles. Mais le feu sacré était encore là.

On attendait Antoine Griezmann. On a mis du temps à le retrouver. Mais le Madrilène a fini par sortir de sa boite, au fil d'un match d'une âpreté folle. Autant que sa passe décisive et son but, on retiendra son caractère d'uruguayen, n'en déplaise à Luis Suarez… Dans le repli en seconde période, il fut d'une utilité incommensurable. Et que dire d'Olivier Giroud, dont le sacrifice et le goût au combat auront été magnifiés vendredi après-midi. Kylian Mbappé n'a pas fait exploser la Céleste mais, par séquence, il a montré combien il sera rapidement au-dessus du lot.

Olivier Giroud face à Diego GodinGetty Images

Le facteur X : Les ressorts sous les crampons de Lloris

La France venait d'ouvrir le score. Et s'est retrouvée à deux doigts de se faire surprendre par l'Uruguay et une tête de Godin qui aurait dû finir au fond des filets. Mais Hugo Lloris en avait décidé autrement. Après avoir réussi une horizontale sur sa gauche face à l'Australie, le portier centenaire en a signé une nouvelle, de l'autre côté cette fois. Encore plus belle. Elle a pesé lourd. Autant que la bourde de Fernando Muslera.

La stat : 6

Mardi à Saint-Pétersbourg, l'équipe de France disputera la 6e demi-finale de Coupe du monde de son histoire. La 5e sur les dix dernières éditions de la Coupe du monde (depuis 1982). Sur cette période, seule l'Allemagne a fait mieux (7). Le Brésil peut rejoindre les Bleus - en demie et dans les statistiques - en se qualifiant face à la Belgique.

Le tweet : Timing is everything

La décla : Didier Deschamps

" On avait fait quelque chose de grand face à l'Argentine et aujourd'hui on a encore haussé notre niveau. J'ai une bonne équipe qui a encore une bonne marge de progression. Un manque d'expérience, ça se voit par moment un petit peu mais elle a tellement de générosité et de qualités aussi. "

La question : Ils sont grands comment ces p'tits Bleus ?

Il y a quatre ans, ils avaient payé pour apprendre. Et au prix fort. Face au futur champion du monde allemand, ils n'avaient jamais réellement mis le contact et avaient quitté Rio avec des regrets dans les valises. Nijni Novgorod, longtemps une ville fermée aux regards venus de l'extérieur, leur a ouvert une fenêtre sur le rêve et une demi-finale qui était leur objectif avant de poser le pied en Russie. Mardi, ce sera Saint-Petersbourg, un écrin parfait pour le rendez-vous majestueux qui les attend. Ce sera le Brésil ou le Belgique, mais d'une manière ou d'une autre, ça ressemblera à une histoire de voisinage tant les protagonistes se connaissent.

Vendredi face à l'Uruguay, ce fut âpre, tendu, parfois moche et souvent à la limite. Mais les joueurs de Didier Deschamps ne se sont pas démontés et ont prouvé qu'ils avaient les nerfs solides. Après avoir fait exploser l'Argentine, il y a six jours à Kazan, l'équipe de France a mis au pas une équipe qui lui a proposé un tout autre combat. Contre la Céleste, il a fallu garder la tête froide, être patient aussi, solide également. Les Bleus, dont la moyenne d'âge - on ne le répète jamais assez - est de 26 ans, fait d'ores déjà d'elle un demi-finaliste peu commun dans l'histoire du jeu et du foot français. Le vent s'est levé, le souffle de l'épopée les conduira toutes voiles dehors mardi à Saint-Pétersbourg et on n'a jamais autant été pressé d'y être.

De notre envoyé spécial à Nijni Novgorod, Maxime Dupuis