L'arbitre français Clément Turpin retenu pour la Coupe du monde

Clément Turpin a reçu la nouvelle qu'il attendait tant. Comme dans l'air, il fait bien partie de la liste des 36 arbitres et 63 arbitres assistants retenus par la FIFA pour officier au Mondial en Russie cet été. Et c'est une grande nouvelle pour le football français. En effet, depuis la Coupe du monde 2010 et la présence de Stéphane Lannoy, aucun arbitre français n'avait été sélectionné pour la plus grande des compétitions.

Turpin pouvait difficilement espérer meilleure nouvelle, lui qui va également diriger la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco ce samedi. L'homme en noir pourra donc tester l'arbitrage vidéo, puisque la désormais fameuse VAR sera présente lors de cette rencontre... mais également en Russie dans quelques mois. Turpin n'est toutefois pas novice des grandes compétitions, puisqu'il était également de la partie à l'Euro 2016. Mais cette fois, il va donc se frotter à l'élite mondiale. Un sacré défi.