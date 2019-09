L'Equateur propose à la Colombie et au Pérou une candidature commune

"Hier (vendredi) j'ai proposé aux présidents @IvanDuque et @MartinVizcarraC que nous organisions le Mondial de football Equateur, Colombie et Pérou 2030, année pour laquelle l'Amérique du Sud est favorite pour accueillir le tournoi", a tweeté M. Moreno. Ces trois présidents s'étaient réunis avec d'autres à Leticia (sud de la Colombie) afin d'y participer au Sommet pour l'Amazonie.

La Conmebol (fédération sud-américaine) souhaite que le Mondial-2030 soit organisé sur son sol, à l'occasion du centenaire de la première Coupe du monde, organisée en 1930 en Uruguay. Un autre ensemble de pays sud-américains (Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay) a déjà fait acte de candidature commune. En juin dernier, l'Espagne et le Portugal ont annoncé étudier une candidature commune. La Grèce, la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie envisagent également une candidature commune, au même titre que le Royaume-Uni et l'Irlande. La Chine pourrait aussi se laisser tenter. La décision de la Fifa doit être prise en 2022.