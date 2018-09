La Coupe du monde est restée à l'Elysée pour des "raisons de sécurité"

L'affaire ne cesse de faire parler. Forcément puisqu'Alexandre Benalla, l'ancien chargé de sécurité d’Emmanuel Macron, est encore au cœur de la polémique. Mais Le Parisien apporte des précisions sur la "disparition" pendant quelques jours de la réplique de la Coupe du monde des Bleus. Selon le quotidien régional, le trophée a en fait été laissé à l'Elysée le 16 juillet après les célébrations pour des "raisons de sécurité". La décision a été prise à la fin des cérémonies. Les services de sécurité de la présidence devaient ensuite le rapporter à la FFF. Et c'est Benalla qui s'en est occupé comme le précise Le Parisien.

Cette semaine, l'émission Quotidien a mis le feu aux poudres sur cette affaire. D'après un témoignage d'un officier dans l'émission de TMC, Alexandre Benalla, licencié pour avoir frappé des manifestants le 1er mai dernier, avait bien eu la Coupe du monde entre ses mains. Présent sur le plateau de l'émission jeudi soir, Philippe Tournon, l'ancien attaché de presse historique de l'équipe de France, est ensuite revenu sur cette révélation et a remis de l'eau au moulin.

"Je l'ai vue dans la valise en aluminium en quittant l'hôtel Marigny, après je ne sais pas ce qu'elle est devenue", explique-t-il tout d'abord. "D'après tes investigations remarquables (il s'adresse au journaliste, NDLR), c'est Benalla qui se trimballait avec la Coupe. Et nous on la cherchait partout...", poursuit Tournon, qui a d'ailleurs précisé que la version originale du trophée, en or massif, avait été récupérée par la FIFA "un quart d'heure" après la rentrée aux vestiaires lors de la finale. Finalement, le trophée serait donc resté à l'Elysée pour des raisons de sécurité.