La défense bleue, du ciment à prise rapide

Si les attaques font gagner des matches, les défenses permettent de remporter des titres. Derrière le poncif, une réalité : peu d'équipes ont décroché les étoiles sans assise défensive de très haut niveau. Aujourd'hui comme hier. La France est plutôt bien placée pour le savoir. Son titre mondial, la sélection tricolore l'a acquis avec un quatuor solide comme aucun autre et qui peut se targuer de n'avoir jamais perdu un seul match quand il était au complet. Vingt ans plus tard, le quartet Hernandez - Umtiti - Varane - Pavard est toujours invaincu. D'accord, son vécu n'a pas grand-chose à avoir avec la bande à Blanc. Mais c'est déjà un (bon) début.

Hernandez - Umtiti - Varane – Pavard, c'est le quatuor qu'on n'aurait jamais dû voir durant la Coupe du monde. Parce qu'Hernandez et Pavard, apparus tardivement, auraient dû rester dans l'ombre de Mendy et Sidibé qui étaient sur une autoroute quatre voies pour la Russie. Et puis il y a eu ces blessures qui, conjuguées aux explosions des deux jeunes latéraux, ont changé la donne et donné au visage de la défense tricolore celui qu'on lui connait aujourd'hui.

Vidéo - "Varane est le symbole, Lloris et Kanté sont les hommes du match" 01:59

Durant les mois qui ont précédé l’Euro 2016 et avant l'éclosion de Samuel Umtiti, Didier Deschamps se plaignait régulièrement de ne pas pouvoir installer une défense centrale au long cours, au gré des blessures de chacun. Depuis deux ans, l'idée s'est précisée même si DD n'a pas toujours pu œuvrer comme il l'entendait. Et puis les étoiles se sont alignées. Jusqu'à cette Coupe du monde où la défense tricolore dégage une forte impression de solidité ainsi qu'une odeur certaine de sérénité.

" Tout le travail défensif est incroyable "

Depuis le début du Mondial, l'équipe de France a encaissé quatre buts, dont trois face à l'Argentine en huitièmes de finale. On n'ira pas parler d'accident car on prend rarement trois buts en quatre-vingt-dix minutes par l'opération du Saint-Esprit. Mais la folie qui s'est emparée de Kazan cet après-midi-là rend toute analyse caduque et ne dit pas grand-chose de l'impression laissée par cette équipe depuis le début de la Coupe du monde.

Tout n'est pas parfait. Mais la sérénité qui se dégage d'une défense à 90 sélections en cumulé - dont plus de la moitié (47) pour le seul Raphaël Varane - laisse présager du meilleur. Mais pourquoi ça marche aussi bien ? "Je pense que ce n'est pas seulement les quatre de derrière… Tout le travail défensif est incroyable. On travaille beaucoup cela et ça se voit sur le terrain, s'est réjoui Lucas Hernandez, latéral gauche heureux d'une équipe de France qui rayonne. Et devant, on sait qu'on aura des occasions, vu le talent qu'on a…"

Vidéo - Hernandez : "Kanté fait un travail incroyable pour l'équipe" 00:22

Lucas Hernandez dit vrai : la France défend désormais en équipe. Mais il faut pas oublier que le tournoi n'avait pas démarré sur cette note. Et qu'il a fallu procéder à quelques ajustements indispensables, dès le rendez-vous de Iekaterinbourg face au Pérou (1-0). Depuis, ça fonctionne au mieux.

Une association qui fonctionne

Si ça marche, c'est aussi grâce à Hugo Lloris, dont les prestations sont remarquables depuis le début du Mondial, et, évidemment à la paire composée de Raphaël Varane et Samuel Umtiti. Si le second évolue sur un fil et doit gérer un genou récalcitrant depuis de longues semaines, le premier a pris de l'ampleur dans le groupe comme sur le terrain. Et l'association fonctionne à merveille.

"Notre association est naturelle, on a des qualités complémentaires, a-t-il détaillé samedi matin. On se parle avant les matches pour avoir une idée commune, Sur le terrain, on exprime nos qualités comme on le sent. Des fois, je joue plus haut sur l’attaquant. Sam est en couverture. Des fois, c'est le contraire." Un coup à toi, un coup à moi. Mais à chaque fois, une même impression : la défense tient la route. Et vous savez qu'une défense qui tient donne tous les droits. Surtout celui d'y croire.