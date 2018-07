L’Angleterre avait tout prévu face à la Colombie : "On était prêts pour les tirs aux buts"

Il fallait qu’il en soit ainsi. Parce que le football se nourrit de séries complètement folles, négatives ou positives. Celle qui entourait l’équipe d’Angleterre commençait à ressembler à un marronnier excessivement énervant pour les fans de la Perfide Albion. C’est simple, en compétition internationale, depuis 1990, les Three Lions n’avaient remporté qu’une seule petite séance de tirs aux buts sur les sept disputées. Une malédiction qui a pris fin dans la folie de Moscou ce mardi, après une séance où la troupe de Gareth Southgate est passée proche d’imiter ses aînés en se faisant sortir alors que le match était à leur main.

" Dur de s’en remettre "

Car cette séance indécise, les coéquipiers d’Harry Kane aurait dû s’en passer. Rejoint à la 90+3e minute par un coup de casque de Yerry Mina, l’Angleterre a bien cru que la malédiction serait plus forte. Mine de rien, à ce moment-là du match, le choc semblait rude comme l’a expliqué Eric Dier après coup : "Se faire renverser à la fin comme ça nous est arrivé avec ce but dans le temps additionnel, c'est dur de s'en remettre." Et quand l’irrationalité prend le dessus, difficile de la contrôler. Dans ce temps additionnel décisif, on a surtout vu des têtes basses côté anglais.

On pensait le signe indien plus fort. Parce que le poids des années semblait soudain trop lourd pour la jeune troupe de Southgate. Mais c’était tout l’inverse. La Perfide Albion est en mission en Russie. Et, comme l’avait expliqué le sélectionneur anglais, lui-même coupable en 1996 d’avoir raté un tir au but, ce n’était pas envisageable de voir son équipe se faire sortir de la sorte. Alors, quand la prolongation a touché son terme, les boys anglais ont remonté, bombé le torse, vidé leur crâne de toutes données historiques. Dier toujours : "On était prêts pour ça. On savait ce qu'on avait à faire, on est resté calme, on a respecté le plan, on n'a jamais paniqué jusqu'au bout. On savait que si cela devait aller aux tirs au but, il fallait aller aux tirs au but. On était prêts."

Et, même quand Henderson a raté sa tentative, les soldats anglais n’ont pas flanché. Et Pickford, impeccable héros sur la frappe de Bacca à 3-3, a permis à son équipe de pointer devant. Après la délivrance, le gardien d’Everton a sobrement jugé sa performance mais surtout rappelé que ce succès aux tirs aux buts n’avait rien d’anodin. "Il fallait y arriver, réaliser l'arrêt et être dans le moment. J'y étais. J'ai fait beaucoup de recherches sur eux, j'ai la puissance et l'agilité. Je me fiche de ne pas être le plus grand gardien, a-t-il d’abord lucidement constaté. Nos esprits, notre mentalité, notre travail : on ne s'est tout simplement jamais arrêté. On savait que s'il fallait aller aux tirs au but, on était capable de gagner".

Jordan PickfordGetty Images

" C’est un moment spécial pour nous "

Oublié la thèse de la loterie des tirs aux buts. Avant le match, Marcus Rashford, lui aussi adroit ce mardi dans l’exercice, avait expliqué que ce geste ne laissait justement aucune place à la chance : " Ce n’est jamais le hasard, avait assuré l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford. C’est une compétence, et chacune nécessite du temps pour être apprise et perfectionnée. C’est une compétence simple, mais il s’agit d’être capable de l’exécuter avec la pression qui l’entoure".

Mais le mot de la fin ne pouvait revenir qu’à Southgate. Lui le malheureux de 1996. Lui qui faisait encore la Une des tabloïds ce mardi matin outre-Manche. Lui qui avait initié cette série folle de cinq échecs consécutifs. A la tête de cette équipe, il y a mis fin. La boucle est bouclée : "Les tirs aux buts, c’est difficile, on avait longuement discuté de la manière dont on pouvait maîtriser une séance comme celle-là. Les joueurs sont restés calmes, tout le monde a tiré dans le même sens, c'est un moment spécial pour nous. On avait étudié la technique, comment on devait se comporter en tant qu'équipe, le rôle du gardien de but…" En clair, l’Angleterre s’était préparée comme jamais. Et, c’est une génération nouvelle, toute neuve et presque naïve qui a brisé le signe indien. Preuve que l’insouciance peut parfois être une arme.

Alors, désormais que la Suède se profile en quart de finale, que le tableau anglais semble plus ouvert que jamais et que l’Angleterre a mis fin à la malédiction, est-ce si inconcevable d’imaginer une victoire des Three Lions le 15 juillet prochain ? En bon modérateur d’excitation d’un pays qui n’attend que ça depuis 1966, Southgate l’a joué profil bas. "C'est un moment spécial mais je dois déjà me projeter sur la Suède. Je veux qu'on continue. La Suède est une autre équipe contre qui on a un mauvais bilan. On les a sous-estimés pendant des années" a-t-il détaillé. Avant de glisser, dans un sourire, "I don’t want to go home". En écho au cri anglais qui commence à se faire entendre de plus en plus : "It’s coming home."