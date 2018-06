Le Japon battu par la Pologne... mais qualifié devant le Sénégal au nombre de cartons jaunes !

Beaucoup ont dit que le match de la France face au Danemark avait été le plus indigeste du Mondial. Mais c'était sans compter sur ce match du groupe H entre la Pologne et le Japon (1-0) qui, après une première période animée, a offert aux spectateurs de Volgograd Arena un spectacle amorphe lors des vingt dernières minutes jeudi après-midi. Le pire, c'est sûrement que le Japon, qui a dû compter sur la victoire de la Colombie face au Sénégal (1-0) pour se qualifier en huitièmes de finale, et la Pologne, qui a inscrit le seul et unique but du match et sort avec les honneurs, y ont trouvé leur compte, malgré les nombreux sifflets qui ont retenti en fin de partie.

Un score historique pour la Pologne

Tout avait pourtant très bien commencé lors de cette confrontation, entre un Japon en bonne position dans ce groupe (premier avant le coup d'envoi) et une Pologne déjà sortie du Mondial, mais avec la ferme intention de rendre plus douces toutes les critiques entendues jusqu'ici après deux défaites face au Sénégal et à la Colombie. Malgré deux onze de départ assez remaniés, avec la présence de Fabianski dans les cages côté polonais ou le retour de Kamil Glik en défense, et les mises sur le banc d'Inui, Haraguchi et Osako du côté des Blue Samouraïs, la première période a été rythmée entre deux équipes qui avaient la volonté de marquer.

Cela s'est fait dans un schéma assez proche de ce que l'on a vu depuis le début en Russie pour les deux camps : Des Polonais plus joueurs - car disposant de plus d'espaces - mais encore maladroits à l'approche des buts. Et des Japonais bien regroupés derrière, prêts à exploser en contre ou à exploiter quelques longs ballons bien dosés. Okazaki (12e) puis Muto (13e) ont ainsi fait passer les premiers frissons sur l'échine des défenseurs blancs et rouges. Grosicki leur a répondu en obligeant Kawashima à une superbe parade à la demi-heure de jeu.

Le gardien du FC Metz, auteur de grosses bourdes lors des deux premières rencontres de ce Mondial, a cette fois pesé du bon côté de la balance. Car si ses coéquipiers ont repris le deuxième acte bille en tête, à l'image de cette belle occasion d'Usami (57e), ils se sont éteints ensuite. La faute sans doute au but des joueurs d'Adam Nawalka à l'heure de jeu, sur un coup franc tiré par Rafal Kurzawa, qui confirme que l'exercice est devenu une spécialité polonaise (voir stat ci-dessous). Très remuant et incisif ce jeudi, le joueur du Gornik Zabrze a déposé le ballon sur la tête de Bednarek.

Zéro pointé pour Lewandowski

Ensuite, malgré une énorme occasion ratée par Lewandowski (74e), qui finira le Mondial fanny, on a assisté au néant, entre une équipe japonaise qui se contentait de faire tourner derrière, même si un but du Sénégal pouvait la condamner, et une formation européenne qui se satisfaisait de conserver son avantage synonyme de victoire, et donc de blason (un peu) redoré.Adam Nawalka, en poste depuis 2013 et dont le futur est encore incertain, peut se targuer d'avoir dirigé un match historique pour son pays, puisque la dernière fois que la Pologne n'avait pas encaissé de but en Coupe du monde, c'était en 1986 (23 buts en dix matches depuis).

Cela ne laisse en revanche rien présager de bon pour les hommes d'Akira Kishino, qui, bien que très propres défensivement, en témoigne le nombre famélique de fautes sifflées contre eux jusqu'ici, devront montrer un tout autre visage en huitième de finale. Un stade que la sélection atteint seulement pour la troisième fois de son histoire, après 2002 et 2010. Ce sera face au leader du groupe G, l'Angleterre ou la Belgique, lundi.