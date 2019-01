Le sélectionneur de d'Australie limogé après un audit sur le bien-être de ses joueuses

Le président de la Fédération australienne de football (FFA) David Gallop a expliqué que les résultats de deux récentes enquêtes confidentielles --notamment "un audit sur le bien-être" et "un sondage sur la culture de l'égalité des genres"-- ainsi que des entretiens avec le staff et les joueuses avaient conduit la FFA à la conclusion que l'environnement de la sélection était "insatisfaisant" et que des changements étaient nécessaires.

Gallop n'a donné aucune précision quant aux problèmes détectés.

"La FFA s'engage à fournir aux Matildas le meilleur environnement possible et ce changement (de sélectionneur) est fait dans cette optique", a-t-il ajouté.

"La principale responsabilité du coach est de mettre en place des réformes et installer un environnement de haute performance afin de mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles pour réussir ce dont elle est capable", a asséné Gallop en ajoutant: "Nous ne sommes plus persuadés qu'Alen soit la bonne personne pour conduire l'équipe et le staff".

Pourtant, les Matildas ont vécu sous l'ère Stajcic, nommé en 2014, l'une de leur période les plus fastes avec à la clé une 4e place au classement Fifa des nations.

Le Mondial-2019 se déroulera du 7 juin au 7 juillet en France. L'Australie est dans le groupe C avec l'Italie, le Brésil et la Jamaïque.

Les Australiennes participeront auparavant au Tournoi des nations en février où elle affronteront la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et l'Argentine.