Le TAS tranchera en avril pour la suspension pour dopage de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero devrait être fixé sur son sort fin avril. Pour rappel, la FIFA avait annoncé fin décembre que la suspension d'un an infligée à l'attaquant de Flamengo avait été réduite à six mois et se terminait le 3 mai, lui permettant ainsi de disputer le Mondial 2018 en Russie dans le groupe de la France.

Mais le joueur de 34 ans a fait appel fin janvier de cette décision et demande à ce que "la décision de suspension soit annulée et qu'aucune sanction ne lui soit imposée", a indiqué à l'AFP un porte-parole du TAS.

Annulation ou augmentation de sa suspension ?

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a également fait appel le 19 février et "demande une suspension d'au moins un an", a ajouté le porte-parole. L'audience devant le Tribunal arbitral du sport qui siège à Lausanne "n'a pas encore été fixée, mais il est probable qu'elle se tienne vers la fin du mois d'avril", a ajouté la même source.

Le capitaine du Pérou avait été testé positif à un métabolite de cocaïne, substance inscrite sur la liste des interdictions de l'agence mondiale antidopage, suite à un contrôle effectué après un match des éliminatoires pour le Mondial 2018 contre l'Argentine, le 5 octobre dernier.

L'ancien buteur du Bayern Munich avait manqué les deux rencontres du barrage qualificatif remporté contre la Nouvelle-Zélande. Le Pérou, dernier pays qualifié pour la Coupe du monde, n'a plus participé à une phase finale du tournoi mondial depuis 1982.

Si le TAS n'augmente pas sa sanction, Guerrero pourra de nouveau jouer au football à partir du 4 mai et sera disponible pour la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet). Dans le groupe C, le Pérou affrontera le Danemark (16 juin), la France (21 juin) et l'Australie (26 juin).