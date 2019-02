Les Bleues se testent face à l'Allemagne à 100 jours du Mondial

Engagée dans la dernière ligne droite avant "son" Mondial, à domicile du 7 juin au 7 juillet, la France se mesure pour la troisième fois d'affilée à un cador du foot féminin, après ses victoires successives sur le Brésil et les Etats-Unis (3-1 à chaque fois). Arriveront-elles contre la deuxième nation au classement FIFA, lauréate sans partage de l'Euro entre 1995 et 2013, à reproduire la performance majuscule réalisée en janvier au Havre contre les Américaines, championnes du monde en titre?

Le match face à l'Allemagne permettra surtout à la sélectionneure, privée de son attaquante Eugénie Le Sommer (157 sélections) et sa défenseure Griedge Mbock Bathy (47 sélections), de continuer sa revue d'effectif. "J'ai envie de dire que les absences sont aujourd'hui bénéfiques puisque ça va permettre à d'autres joueuses d'avoir du temps de jeu", a ainsi récemment exposé Corinne Diacre auprès de l'AFP.

"Un match à impacts"

Dans un stade Francis-Le Basser à guichets fermés, les Allemandes auront une revanche à prendre sur les Françaises qui les avaient balayées 3-0 lors de leur dernière confrontation, en mars 2018 aux Etats-Unis. Elles voudront aussi sûrement montrer leur plus beau visage à Martina Voss-Tecklenburg, la volcanique technicienne de 51 ans qui fera son baptême du feu sur le banc allemand.

L'équipe deux fois championne du monde et huit fois championne d'Europe a eu beau connaître un très gros passage à vide l'an dernier, "l'Allemagne, ça reste l'Allemagne", prévient Diacre. "Ca sera un match à impacts", anticipe la lyonnaise Amel Majri, habituée aux joutes franco-allemandes en Ligue des champions. "On connaît les équipes allemandes qui ne lâchent rien du début jusqu'à la fin, donc il faudra être très attentives", dit-elle à l'AFP.

Les Bleues veulent préserver leur série d'invincibilité

Pour la milieu de l'OL, repositionnée défenseure en sélection, l'enjeu sera de "poursuivre la série" d'invincibilité qui dure depuis mars 2018, et "pourquoi pas ne pas encaisser de buts", ce que les Bleues n'ont plus réussi à faire depuis France-Cameroun (6-0) en octobre. Majri sera probablement alignée face à deux partenaires de club, les lyonnaises Carolin Simon et Dzsenifer Marozsan.

Après l'Allemagne, l'équipe de France disputera encore cinq matches amicaux de préparation au Mondial, notamment lundi à Tours contre l'Uruguay et le 4 avril à Auxerre contre les championnes du monde 2011, le Japon. Elle donnera le coup d'envoi du Mondial le 7 juin contre la Corée du Sud au Parc des princes, avant d'affronter la Norvège et le Nigeria dans son groupe de qualification.