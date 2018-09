L’incroyable histoire du maillot de la finale 98 de Zidane resté au fond d’un placard pendant 15 ans

12 juillet 1998. 21h46. Sur un corner magistralement tiré par Youri Djorkaeff, Zinedine Zidane surgit au premier poteau après une glissade de Dunga, coupe la trajectoire et catapulte la gonfle entre les jambes d’un Roberto Carlos dépassé par les événements. La France mène 2-0 et le numéro 10 tricolore vient de signer le doublé le plus important de l’histoire du football français.

Forcément, cela se fête. Envahi par l’émotion, ZZ embrasse le maillot floqué du coq à deux reprises avant de tomber dans les bras de ses coéquipiers. À la mi-temps, le meneur de jeu change de maillot. "Chaque joueur de l’équipe de France avait trois maillots pour ce match : un pour la première période, un autre pour la seconde et un dernier de secours", nous explique Jean-Marc Leynet, expert sur les enchères sportives et à l’origine de la folle découverte qui nous intéresse.

Zinedine Zidane, auteur d'un doublé en finale 1998, embrasse son maillotImago

La suite, vous la connaissez. Les Bleus remportent leur premier titre mondial, le champagne coule à flot et une effusion de joie s'empare de l’Hexagone. Dans la confusion du sacre, certains joueurs perdent leurs maillots. Zinedine Zidane, héros de tout un peuple, en fait partie. "À part ceux qui ont gardé leur maillot, on s’est aperçu que beaucoup de joueurs ne se souvenaient pas de ce qu’ils en avaient fait. Zidane lui-même a expliqué à plusieurs reprises ne pas savoir", nous détaille notre expert. S’il a affirmé avoir donné son maillot au public lors des célébrations, des images prouvent qu’il a regagné les vestiaires avec.

En 2015 pourtant, le maillot de secours du sauveur français est vendu aux enchères à 4 000 euros à l’Hôtel Drouot à Paris. Quant aux deux autres, aucune nouvelle. Jusqu’à aujourd’hui.

Si le maillot porté en seconde période est toujours introuvable, celui des quarante-cinq premières minutes a refait surface. Il sera vendu le 13 octobre prochain, toujours à Drouot, par la maison des ventes Coutau-Bégarie. Estimations initiales : entre 20 000 et 40 000 euros. Pas sûr cependant que le prix reste aussi bas pour un tel objet.

Vidéo - Le maillot de Zidane vendu aux enchères fera-t-il partie des plus chers de l'histoire ? 01:09

De l’entourage de ZZ au placard d’Aix-en-Provence

Déjà impliqué dans la vente du maillot de secours, Jean-Marc Leynet sera également à l’origine de cette vente historique. Et complètement folle. Car la relique frappée du coq sort de nulle part. Ou plutôt d’un fond de placard. Où il y sera resté pendant près de quinze ans.

Reprenons chronologiquement les faits. Au Stade de France, le maillot de sa première mi-temps termine entre les mains d’un membre de son entourage. "Cette personne l’a conservé quelques années", nous confie Leynet. Puis, "par les choses de la vie", le maillot change de propriétaire. Notre vendeur, lié à la famille Zidane, récupère donc la liquette la plus historique du football français. Et la met au placard.

"Le vendeur n’est pas un énorme adepte du football. Il suit le football mais n’en est pas fou", nous détaille notre expert. Cela paraît énorme mais c’est bien vrai. Le maillot de ZZ aura vécu une vie paisible pendant quinze ans au fond d’un placard à Aix-en-Provence. "Il n’était pas du tout conscient de la valeur de ce bien avant qu’un journaliste de So Foot ne le contacte et qu’il réalise ce que représente ce maillot".

Mais comment s’assurer qu’il s’agit bien de l'original ? Des prétendus maillots de la finale, Jean-Marc Leynet en a vu défilé beaucoup. Contacté par le vendeur, il a été expertisé le maillot sur place. "Au téléphone, il m’a raconté l’histoire et, de ce qu’on savait du maillot, cela collait. En arrivant sur place, j’ai demandé à faire retourner le maillot, ce que le vendeur n’avait jamais fait en l’espace de quinze ans. Les traces de transpiration sont encore visibles", sourit-il. Vient ensuite l’expertise scientifique qu’il maîtrise sur le bout des doigts puisqu’il s’agit de son domaine d’intervention préférentiel.

"À chaque fois qu’on a un maillot, on fait une analyse, détaille-t-il. Il faut savoir que les maillots de cette finale ont été faits sur un modèle unique : le coq et la mention du match sous le coq. Il y a la même base, le même sponsor Adidas, le référentiel 593. Mais chaque maillot a été floqué, marqué individuellement, chaque maillot est unique en quelque sorte. Même entre les deux maillots des mi-temps, il y avait des différences". Des différences qui lui ont permis d’identifier ce maillot.

Zidane et Deschamps, en finale de la Coupe du monde 1998Getty Images

ZZ peut-il le récupérer de droit ?

À la manière d’un enquêteur, il a également corroboré les dires du vendeur. "Quand j’ai rencontré les vendeurs, je n’ai rien dit. C’est eux qui m’ont détaillé tout le parcours sachant qu’ils ont fait partie de l’entourage familial du joueur. J’y pris cette info, on a vérifié et c’est bien ce qu’il s’est passé".

C’est fou mais c’est donc vrai. C’est bien le maillot le plus historique du football français qui sera donc en vente à Paris le 13 octobre prochain. "La personne qui l’achètera aura toutes les infos que je ne peux divulguer moi-même. J’ai le devoir d’établir un certificat d’authenticité. Je fournirai un certificat avec la provenance. Avec tout le cheminement. Avec les noms", explique Jean-Marc Leynet.

Ce sera à lui de savoir s’il veut les dévoiler et s’il veut se dévoiler, bien sûr. Si les enchères seront publiques, la possibilité existe que le bien soit vendu via une enchère téléphonique, sur ordre ou sur live. Ces trois dernières méthodes peuvent se faire de manière anonyme.

Et Zizou dans cette histoire ? Peut-il récupérer SON maillot, celui qui l’a fait entrer dans l’histoire ? À part s’il souhaite miser sur l’objet, il n’y a aucune obligation légale à rendre sa liquette au Français. "C’est un bien donné et laissé dans l’entourage. Il n’y a pas de notions de vol donc aucune possibilité de le récupérer".

De la poussière d’un placard aixois à la lumière d’une vente aux enchères mondiale, l’itinéraire complètement fou du maillot de ZZ commence donc à se dessiner. Ne reste plus qu’à trouver un nouveau propriétaire. Histoire de rajouter un chapitre à cette fabuleuse épopée.

*Pour des raisons éthiques, aucun nom n’a pu être dévoilé par l’expert joint par nos soins. Ceux-ci pourraient être dévoilés lors de la vente si l’acquéreur décide de rendre public le certificat d’authenticité fourni par Jean-Marc Leynet.