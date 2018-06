Lionel Messi après Argentine - Nigéria (2-1) : "On savait que Dieu était avec nous"

Un finish à l’image d’un pays. Complètement fou. Où la raison n’a pas toujours sa place. Ce soir, encore un peu plus que d’habitude. Comment expliquer autrement ces dix dernières minutes irréelles où un défenseur central décrié, gaucher, se retrouve aux avant-postes pour balancer une volée parfaite du droit dans le petit filet nigérian et envoyer 43 millions d’habitants au paradis ? Parfois, le football a ses raisons que la raison ignore.

Ce mardi, clairement, le Mondial a connu une soirée dingue. Et la folie du football a imité Diego Maradona en tribunes pour renvoyer la raison à ses études. A Saint-Pétersbourg, malgré une première période légèrement plus emballante, l’Argentine n’a pas montré beaucoup plus que lors de ses deux dernières sorties. Tout pour Messi et un peu pour Banega dont l’entrée dans le onze a fait du bien à l’Albiceleste. Le reste ? Une formidable succession de geste techniques ratés et de transmissions hachées. Bref, loin de l’idée qu’on peut se faire d’une Argentine romantique avec un ballon.

Ce soir, c’est autre chose qui a parlé. Cette fameuse grinta argentine, ce cœur énorme et un peu de "huevos" comme ils disent. "C’est une joie méritée" a commenté le capitaine argentin juste après la victoire. "On était confiant sur le fait qu’on allait gagner ce match mais c’est magnifique de le faire de cette manière" a expliqué un Messi qui en a aussi profité pour (enfin) ouvrir son compteur but en Coupe du monde.

" Notre Coupe du monde commence maintenant "

Mais, parce que de tels miracles n’arrivent d’habitude qu’à Lourdes, bien loin de Saint-Pétersbourg, le numéro 10 de l’Albiceleste a avancé une autre raison quant à cette qualification. Plus mystique : "On savait que Dieu était avec nous et qu’il n’allait pas nous laisser dehors".

Une explication qui dit tout de cette folie qui touche actuellement la sélection argentine. Car ces derniers jours, c’est plutôt une situation surréaliste que le groupe a connue. Entre débâcle face à la Croatie, fuite d’un audio Whatsapp de Diego Simeone, rumeur de bagarre entre joueurs et évocation d’une mise à l’écart de Sampaoli, les jours ont été agités du côté de Bronnitsy. Au point que les 31 ans de Messi ont presque fait figure de micro-évènement.

Le héros d’un soir, improbable certes mais fier comme un coq, a résumé un peu ces derniers jours dépourvus de toute logique : "Après le match contre la Croatie, on s’est réuni comme jamais. Ce but, c’est pour ma famille et pour ce groupe qui le mérite".

Les Bleus, Messi connaît

Le capitaine Messi prolongeait cette qualification, fêtée comme un seul homme par tout un stade : "Je remercie vraiment toutes les personnes présentes ici, pour tous leurs sacrifices" a-t-il d’abord expliqué, avant de se lancer dans un hymne à l’amour en direction de son pays. "On remercie aussi tous ceux qui sont en Argentine et qui ont toujours été avec nous. Le maillot de l’Argentine est au-dessus de tout" a ajouté le leader de cette pâle équipe. Pâle équipe certes, mais qualifiée. Et désormais affamée.

Car quand on passe aussi près du gouffre et qu’on vit une telle libération, difficile de ne pas se sentir pousser des ailes. Bravache, Rojo s’est même fendu d’un constat qui peut effrayer : "Notre Coupe du monde commence maintenant". Maintenant et jusqu’à samedi minimum où les Bleus de Didier Deschamps se trouveront sur leur route pour un huitième de finale de rêve.

Messi, présent en 2009 lors de la dernière opposition entre les deux nations, n'a eu que des mots laudateurs à l'égard des Bleus : "On a regardé tous les matches de la France. La France a une très bonne équipe, ils ont des bonnes individualités. Ils ont des bons défenseurs, de bons milieux et de bons attaquants. Ils ont des joueurs très rapides qui peuvent faire la différence, des coéquipiers devant (au Barça, Ousmane Dembélé) et derrière (Samuel Umtiti). Ce sera difficile". Reste à savoir de quel côté les Dieux du football feront pencher la balance.