Marc-André ter Stegen veut gagner sa place face à Manuel Neuer

Marc-André ter Stegen compte bien jouer sa carte à fond. Habituel remplaçant de Manuel Neuer en équipe d'Allemagne, le gardien du Barça pourrait profiter de ma blessure de son compatriote pour gagner sa place au Mondial. "J'ai un respect absolu pour ce qu'il a apporté à l'Allemagne, je le reconnais sans aucune jalousie", a déclaré ter Stegen jeudi, à la veille du match de préparation contre l'Espagne, à propos de son collègue blessé depuis septembre.

" Moi, je me concentre sur ce qui se passe aujourd'hui "

"Maintenant nous regardons ce qui va se passer. Nous lui souhaitons tous de vite revenir sur le terrain, c'est le premier pas. Tout le reste, c'est lui qui le décidera en fonction des performances qu'il montrera", a ajouté ter Stegen, en réponse aux questions sur sa situation en équipe nationale. "Je voudrais être bien préparé pour le Mondial. Ensuite c'est l'entraîneur qui décide, aussi en fonction de la situation de Manu. Moi, je me concentre sur ce qui se passe aujourd'hui."

Joachim Löw a répété jeudi que Manuel Neuer resterait le numéro un s'il revenait à temps à son meilleur niveau. Mais le sélectionneur a aussi fait un éloge appuyé de ter Stegen. "Il a mûri avec Barcelone et c'est devenu une personnalité", a dit Löw, "c'est un garçon très calme, relâché, concentré, il a gagné en charisme (...) Il est préparé à tout. On sent chez lui une très grande concentration sur sa performance".