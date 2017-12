Mladen Krstajic dirigera la Serbie en Russie

"Krstajic a notre confiance pour diriger la sélection au cours de la période à venir et au championnat du monde en Russie", a déclaré Goran Bunjevcevic, cité par l'agence de presse Tanjug.

Les détails de l'accord conclu avec Krstajic ne sont pas connus, et sa présentation aura lieu "après les fêtes de fin d'année, dans la deuxième moitié de janvier", a précisé le responsable, directeur sportif de la FSS, qui a toutefois assuré que Krstajic était "définitivement notre choix".

Bien qu'il s'agisse pour lui d'une première expérience à la tête d'une équipe ou sélection professionnelle, Mladen Krstajic a déjà été appelé, fin octobre, à remplacer temporairement Slavoljub Muslin, le sélectionneur qui a assuré la qualification de la Serbie pour sa première grande compétition internationale depuis 2010, la FSS ayant rompu son contrat avec celui-ci "d'un commun accord".

Muslin a été le premier sélectionneur d'un pays européen qualifié pour le Mondial 2018 en Russie à perdre son poste.

Il avait pris les rênes de la Serbie en mai 2016 en remplacement de Radovan Curcic.

Muslin, 63 ans, a dirigé avec succès l'équipe de Serbie - qui ne s'était pas qualifiée pour l'Euro 2016 - durant les qualifications pour le Mondial-2018.

La Serbie n'est plus parvenue à se qualifier pour une phase finale de l'Euro depuis 2000. Elle a en revanche pris part au Mondial en 2006 et 2010, sans parvenir à s'extraire des phases de poules.

Elle est arrivée en tête du Groupe D de qualifications devant l'Irlande et le Pays de Galles, et affrontera au Mondial le Brésil, la Suisse et le Costa Rica dans le groupe E.