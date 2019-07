Comme nombre de Français, N'Golo Kanté doit souvent repenser au 15 juillet 2018. Pour lui, un an après, la victoire des Bleus en finale de la Coupe du monde doit pourtant avoir un arrière-goût amer. Car contre la Croatie, le milieu de Chelsea, sorti à la 55e, était passé à côté de son match. Un an après, à l'occasion du premier anniversaire du sacre des Bleus, le sélectionneur Didier Deschamps est revenu sur la finale dans une vidéo pour le FFF – et il s'est longuement arrêté sur le cas du milieu de terrain.

"J'étais déjà un peu interrogatif, car 'NG' est souvent quelqu'un qui pète la forme, et depuis la demi-finale [ce n'était pas le cas], a ainsi confié Deschamps. J'en avais discuté avec Guy (Stéphan), bien évidemment, et je m'étais dit 'Il est peut-être fatigué', parce qu'il fait partie des joueurs qui n'avaient pas soufflé au troisième match (contre le Danemark, 0-0, le 26 juin). (…) Lui, il a tout enchaîné, et là, c'est un jour où il n'a pas de jambes."

Aussi, sans nier le rôle joué par Kanté dans le parcours des Bleus ("Si on est arrivés en finale, évidemment qu'il y est pour beaucoup"), le sélectionneur a dû réagir rapidement : "Je le vois en difficulté à la mi-temps, et, même si tu peux te retrouver en deuxième période, au bout d'un quart d'heure, à la 60e (55e en réalité), je fais le changement, parce qu'il n'y est pas. Tout 'NG' qu'il est, ça me fait mal au cœur, mais je dois le faire, car ce n'était plus un point fort pour l'équipe."

L'occasion pour Deschamps de saluer le rôle de Steven N'Zonzi, qui "a apporté beaucoup sur la dernière demi-heure". Qu'importe : tout le monde pourra pardonner à Kanté son jour sans. Car les Bleus sont bien champions du monde, depuis un an déjà.