"Nous sommes contre l'attribution de la Coupe du monde au Qatar et nous critiquons la situation des droits de l'homme dans le pays." Tels sont les mots sans ambiguïté du directeur général de la fédération danoise de football (DBU), Jakob Jensen, dans une lettre publiée lundi. A un an et demi de la compétition prévue en novembre et décembre 2022, "nous intensifions maintenant la pression sur la FIFA, car nous ne pensons pas que les améliorations souhaitées pour les travailleurs migrants aient été atteintes. Nous voulons des actes maintenant - et le plus tôt sera le mieux", a-t-il ajouté.

Dans la lettre datée de vendredi et adressée au patron de la FIFA Gianni Infantino et à la secrétaire générale Fatma Samoura, la fédération danoise adresse plusieurs demandes, dont "la mise en place complète de la législation déjà adoptée sur les droits des travailleurs", ainsi que "des améliorations supplémentaires". La DBU réclame également "uneenquête poussée sur le nombre de morts parmi les travailleurs migrants au Qatar".

Le Qatar sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines

"Nous nous attendons évidemment à ce que cette enquête soit approfondie et indépendante et que les membres de la FIFA reçoivent bientôt un rapport", souligne la fédération dans cette lettre signée par ses deux dirigeants, Jakob Jensen et son président Jesper Moller. Le Qatar est sous le feu des critiques d'organisations de défense des droits humains pour son traitement des travailleurs migrants, beaucoup d'entre eux étant selon elles exploités et travaillant dans des conditions dangereuses, sur les chantiers liés à la prochaine Coupe du monde 2022. L'émirat assure de son côté avoir fait plus que tout autre pays dans la région afin d'améliorer leurs conditions de travail.

Le Danemark avait fait partie, comme la Norvège, des sélections européennes ayant mené fin mars des actions symboliques afin de réagir aux atteintes présumées aux droits humains au Qatar. Les joueurs danois avaient porté des T-shirts avec le message "Le football soutient le changement" avant leurs matches qualificatifs pour le Mondial contre la Moldavie et l'Autriche.

