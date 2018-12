Pour Romelu Lukaku, la France ne "méritait pas" d’aller en finale de la Coupe du monde

Décidément, les joueurs belges n’ont toujours pas digéré leur défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018 face à l’équipe de France. Ce lundi, c’est au tour de l’attaquant des Diables Rouges, Romelu Lukaku, d’exprimer ses remords dans la presse de son pays au sujet de la défaite face aux Bleus. Selon Lukaku, auteur de quatre buts durant la compétition, la France "ne méritait pas de passer".

"A mon avis, on aurait dû évoluer avec notre système habituel à trois derrière (3-4-3). On ne trouvait pas d'espace dans le système dans lequel on a joué, a-t-il regretté. J'avais la haine au coup de sifflet final. Tu perds en demi-finale dans le match de ta vie et tu perds contre la France qui ne méritait pas de passer. Les Bleus sont finalement champions du monde, félicitations à eux. Quand je perds, j'ai la rage et la haine. C'était le moment pour notre génération d'aller en finale".

Ce sera peut-être pour la Coupe du monde 2022 au Qatar... En attendant, la question est de savoir qui sera le prochain Belge à délégitimer le sacre des Bleus acquis en juillet dernier.