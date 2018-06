Pourquoi personne n'a entendu les supporters des Bleus à Kazan ? On vous explique tout

Ils sont arrivés gonflés à bloc en chantant à gorges déployées. Les Irrésistibles Français ont vite déchanté. Sitôt le match commencé, on les a perdus de vue, noyés par les chants australiens. Dans le stade, il était bien difficile de les distinguer et ils n'ont jamais vraiment réussi à faire entendre leur voix alors que 2500 supporters français, selon les chiffres de la FFF, avaient fait le long déplacement. Pourquoi ? Tentative d'explications.

Un kop placé en haut du stade

Pour mettre de l'ambiance et entraîner le maximum de supporters, le kop des Bleus a besoin, comme au Stade de France, d'être en bas des tribunes. Ce n'était pas le cas à Kazan. "Je n'avais pas d'estrade", nous a expliqué Kin-Wai Yuen, membre actif de l'association des Irrésistibles Français et capo à Kazan. "Quand je me suis mis debout sur les sièges, on est venus me voir pour me dire de descendre. Il faudrait savoir ce que veut la FIFA. Elle veut de l'ambiance dans les stades mais en même temps elle nous empêche d'enflammer les tribunes." La confiscation du matériel (tambour, bâches et mats pour tenir les drapeaux) n'a pas facilité les choses.

Une identité visuelle très trouble

Face aux 7 000 Australiens tous en jaune, les supporters des Bleus ont eu bien du mal à se mettre d'accord sur le code couleur à adopter. Les marinières fleurissent dans les stades tout comme le maillot blanc extérieur particulièrement réussi. Un patchwork qui n'aide pas à former un mur bleu uni et puissant. "A la fin du match, Raphaël Varane nous a cherchés mais il ne savait pas où on était", continue Yuen. "On demande à chaque supporter de venir avec une écharpe et un maillot bleu roi."

Les supporters à KazanGetty Images

Des supporters disséminés de partout

Quand les Australiens ont affiché leur homogénéité, les Français formaient des grappes dans les tribunes de la Kazan Arena. "Il y en avait de partout", continue le capo des Irrésistibles Français. "Dans ces conditions, impossible de mettre l'ambiance. Encore une fois, c'est la responsabilité de la FIFA qui ne fait rien pour nous rassembler et nous faciliter le travail."

Une question de culture

"Nous sommes 13 associations de supporters mais nous sommes les seuls à faire le taff", témoigne encore Kin Wai-Yuen des Irrésistibles Français. "Le public français vient encore au stade comme un spectateur et pas comme un supporter. On avait déjà raté notre finale de l'Euro où les Portugais du Val-de-Marne nous avaient mis la misère. Face aux 10 000 Péruviens, jeudi, on va encore prendre cher. On a des chants mais si nous ne sommes que 90 à les faire vivre, ça ne va pas le faire." Et il conclut amèrement : "On risque de vivre salement notre Coupe du monde."