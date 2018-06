Takashi Inui, l'arme cachée du Japon

Les dirigeants du Betis doivent se frotter les mains. Sans avoir encore porté le maillot vert et blanc, leur dernière recrue brille déjà. Takashi Inui, qui s’est engagé avec le club andalou le 1er juin dernier en provenance d’Eibar, est en effet l’un des meilleurs joueurs japonais depuis le début du Mondial. Le milieu offensif s’est particulièrement illustré contre le Sénégal (2-2), en marquant et en adressant une passe décisive à Keisuke Honda. Il sera, une nouvelle fois, l’un des atouts principaux des Blue Samurais dans leur quête des huitièmes de finale, jeudi face à la Pologne (16h).

Si les Sévillans se félicitent déjà, Inui doit lui aussi apprécier, tant le maillot du Betis semble lui porter chance depuis un mois. Depuis sa signature (gratuite) avec le club espagnol, il a joué trois matches avec le Japon, et marqué trois buts : deux contre le Paraguay en match de préparation, et un, donc, contre le Sénégal. C’est une réalisation de plus que lors de ses 26 sélections précédentes. Aligné à gauche, il a délivré, également, sa troisième passe décisive sous le maillot du Japon.

Takashi Inui (Japon) frappe devant Moussa Wagué (Sénégal)Getty Images

Une histoire en pointillés avec le Japon

Si ces statistiques n'ont rien d'affolantes, elles découlent surtout de l’histoire entre Inui et l’équipe du Japon, écrite en pointillés. Le milieu de poche (1,69m) a connu sa première sélection en janvier 2009, contre le Yémen. À 20 ans, Inui sortait alors d’une saison spectaculaire au Cerezo Osaka, club de deuxième division japonaise, où il était coéquipier d’un certain Shinji Kagawa. En neuf ans, il n’a pourtant fêté que 29 sélections, la faute à de longues périodes d’absence avec le Japon : entre un amical contre le Guatemala en septembre 2010, et un match contre la France en octobre 2012, Inui n’a par exemple pas été appelé. Le nouveau joueur du Real Betis n’a également pas joué les Coupes du monde 2010 et 2014.

Contre le Sénégal, Inui a montré à quel point il était désormais indiscutable. Il a été, sans aucun doute, le Japonais le plus dangereux. Outre son but et sa passe décisive, il s’est ainsi procuré plusieurs énormes occasions, dont un joli intérieur du pied qui est venu mourir sur la barre transversale sénégalaise. Qu’importe s’il n’a pas marqué de doublé : la presse espagnole a tout de même relevé sa performance. Mundo Deportivo, notamment, le qualifiait dimanche de "crack" et "d’étoile de sa sélection".

Exigeant avec lui-même

Takashi Inui lui-même semblait pourtant frustré de sa performance, dimanche. "C’est un match que nous aurions pu gagner, et je pense que l’issue aurait été différente si j’avais marqué un second but", a-t-il notamment expliqué à l’agence de presse japonaise Kyodo News. Avant d’évoquer sa responsabilité sur le second but sénégalais : "Leur but vient à cause de mon mauvais marquage. Je dois être plus concentré dans ces situations."

Les fans des Blue Samurais ne devraient pas lui en tenir rigueur. Les fans du Betis, eux, auront tout de même hâte de le voir enfiler leur maillot. Même s’il faudra patienter : pendant cette Coupe du monde, Inui est encore considéré par la FIFA comme un joueur d’Eibar.