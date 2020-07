COUPE DU MONDE 2018 – C’est peut-être le plus beau cadeau d’anniversaire que les Bleus pouvaient recevoir pour les deux ans de leur sacre mondial. Et les supporters tricolores avec. Ce mercredi, Adil Rami a dévoilé des images inédites de la soirée "extincteur" après la victoire contre l’Argentine. Et c’est mythique.

Selon certains, c’est ce 30 juin que le groupe tricolore s’est soudé à la vie à la mort. Selon Didier Deschamps, cette soirée aura joué un rôle particulier dans le sacre français le 15 juillet 2018. Ce n’était pas sur le terrain, bien que la folle après-midi de Kazan a joué inévitablement. Mais bel et bien dans les couloirs de l’hôtel d’Istra où les futurs champions du monde avaient élu résidence. Ce mercredi, Adil Rami a décidé de publier sur son compte Instagram trois vidéos de l’évènement. Et elles valent le détour.

Coupe du monde Réveil contraint, Nutella et "Last Kingdom" : Griezmann se souvient de son 15 juillet 2018 IL Y A UNE HEURE

Comme l’avait raconté à de nombreuses reprises l'ancien Marseillais, protagoniste principal de l’histoire, tout commence par une permission accordée aux Bleus. Certains décident de sortir au restaurant et leur retour dans les couloirs de l’hôtel est bruyant. Rami est lui sur le pas de sa chambre quand Benjamin Mendy décide de venir le chahuter. La suite ? Une défense à base d’extincteur, en mode "ghostbuster", et l’alarme incendie qui se déclenche.

Au beau milieu de la nuit, les Bleus sont donc tirés du lit et sommés de s’expliquer auprès du personnel et de la police. Didier Deschamps songe un temps passer un savon à ses joueurs. Puis se déjuge. L’alchimie est là et il serait trop risqué de la briser. La suite, vous la connaissez.

Coupe du monde Quiz - Connaissez-vous vraiment vos champions du monde 2018 ? IL Y A 9 HEURES