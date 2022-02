Quatre mois après, Andy Delort est revenu publiquement sur l'affaire. Alors qu'il avait annoncé début octobre à Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, son souhait de privilégier l'OGC Nice, qu'il venait alors de rejoindre, l'attaquant de 30 ans s'était fait sévèrement reprimandé par le technicien des Fennecs . Ce mercredi en fin d'après-midi, au micro de RMC Sport , le Niçois a donné son point de vue et affirmé qu'il n'avait pas fait une croix sur la sélection algérienne.

Ça m'a fait énormément de mal

"Sur le moment, ça m’a fait énormément de mal tout ce qui a été dit, a lâché l'ancien Montpelliérain, vainqueur de la CAN 2019 avec les Fennecs. J’ai toujours respecté et je respecterai toujours la sélection et les Algériens. C’était un moment où je sortais de Montpellier et j’arrivais à Nice avec de la concurrence. Maintenant, on verra ce qui se passera dans le futur." Depuis le 2 septembre 2021, et le match Algérie-Djibouti (8-0), comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, le compteur d'Andy Delort en sélection est resté bloqué à onze capes.

Donc nous, on va jouer sous 40°C au Niger, dans des conditions exécrables, on va se taper dans toute l’Afrique une campagne de qualifications qui est un peu un enfer, et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée : 'C’est bon je suis dispo maintenant ?' C’est doublement nous manquer de respect", déclarait-il sur RMC Sport à l'automne dernier. Mais avec Désormais, la balle est dans le camp de Djamel Belmadi . "", déclarait-il sur RMC Sport à l'automne dernier. Mais avec la déroute de l'Algérie à la CAN 2022 , les dés pourraient être relancés pour Andy Delort.

Belmadi, obsession, Mahrez : Comment l'Algérie a-t-elle pu en arriver là ?

