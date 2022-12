"Génial", "magique", "historique"... La presse argentine a loué sa sélection et surtout son capitaine Lionel Messi, héros, avec Julian Alvarez, de la victoire contre la Croatie (3-0) en demi-finale du Mondial 2022. "L'Argentine en finale de la Coupe du monde ! Avec un Messi génial elle a brillé et attend son rival pour dimanche", a titré le journal La Nacion dans sa version en ligne. Le média a souligné "le jeu magistral" déployé par son capitaine, auteur du premier but sur penalty (34e) et décisif sur le troisième but inscrit par Julian Alvarez en seconde période (69e).

Ad

"L'Argentine est finaliste grâce au meilleur des Messi et à un Julian Alvarez létal", titrait Clarin dans sa version en ligne, notant que le duo est "l'alchimie parfaite" pour l'équipe de Lionel Scaloni. Selon Clarin, le numéro "magique" de Messi avant sa passe en retrait pour Alvarez est "la plus belle passe décisive de l'histoire de toutes les Coupes du monde". Pour le quotidien sportif Olé, ce triomphe est "un match historique pour l'équipe nationale", avec "une performance extraordinaire de Leo et aussi d'Alvarez".

Coupe du monde L'antisèche : L'éternité ne fait que se rapprocher IL Y A 10 HEURES

"Il faudrait nommer chacun de ceux qui, dans une nuit qatarie, un après-midi argentine, ont montré de quoi cette équipe est faite. Une victoire 3-0 qui restera scellée dans chaque cri, dans chaque coeur, dans chaque 'abrazo', dans chaque pleur", a résumé Olé.

Le journal a également rappelé qu'avec ce penalty inscrit, Messi, avec cinq buts, rejoint le Français Kylian Mbappé en tête du classement des meilleurs buteurs au Qatar. Et que Messi est aussi devenu le buteur argentin le plus prolifique dans l'histoire du tournoi mondial, dépassant avec onze buts l'ancien attaquant Gabriel Batistuta.

Coupe du monde Le génie de Messi, la standing ovation pour Modric : Les tops et flops IL Y A 11 HEURES