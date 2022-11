Il y avait-il vraiment penalty ? Pour Wojciech Szczesny, sûrement pas. Ce mercredi, lors de Pologne - Argentine (0-2), le portier polonais a été à l'origine d'une faute dans la surface sur une sortie aérienne ratée. Sur un centre argentin, il a mal jugé la trajectoire et son gant a terminé sa course sur le visage de Lionel Messi, qui venait de rater sa tête (36e). Sur le coup, tous les coéquipiers du septuple Ballon d'or se sont rués sur Danny Makkelie, l'arbitre de la rencontre, pour réclamer un penalty.

Sur le coup, Szczesny est sûr de lui. "Avec Messi, on a parlé avant le penalty, a-t-il révélé tout sourire en zone mixte. Je lui ai parié 100 euros que le VAR ne donnerait pas penalty. Donc j'ai perdu un pari contre Messi". Car après consultation de l'écran, l'arbitre a finalement accordé une faute à l'Argentin et donc une occasion en or pour l'Albiceleste d'ouvrir le score. Tentative finalement - magnifiquement - repoussée par Szczesny.

Ce pari, Szczesny avait conscience après coup qu'il n'était pas sûr de sa validité. "Je ne sais pas si c'est vraiment autorisé en Coupe du monde, a-t-il souri. Je vais peut-être être exclu pour ça". Mais la vraie question reste de savoir s'il va honorer ce pari. "Je ne vais pas le payer, s'est-il encore marré. Il s'en fout de 100 euros, je crois qu'il a assez".

