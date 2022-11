Une semaine après sa première prise de position. Un jour avant l'entrée en lice des Bleus en Coupe du monde, Hugo Lloris, préposé aux conférences de presse d'avant-match en sa qualité de capitaine de l'équipe de France, a une nouvelle fois être interrogé sur le brassard "One Love", celui que Harry Kane devait arborer autour de son biceps cet après-midi lors d'Angleterre - Iran, mais ne portera finalement pas en raison du risque d'avertissement. L'Angleterre et les autres fédérations qui souhaitaient le porter y ont renoncé.

Quelques minutes avant cette annonce, le deuxième tricolore le plus capé de l'histoire (139 sélections) n'avait pas dévié de sa position. Interrogé, le joueur de Tottenham a pris quelques secondes avant de répondre à son interlocuteur qui lui demandait pourquoi le brassard était un souci : "J'ai plutôt envie de dire que la FIFA organise la compétition, elle définit un cadre et des règles, a expliqué le portier de Tottenham. Nous, on nous demande de jouer au football et de représenter notre pays sportivement. Je préfère rester dans mon cadre. Mais différentes causes sont louables et à la soutenir."

Hugo Lloris Crédit: Getty Images

Lundi dernier, alors que la France débutait son court rassemblement à Clairefontaine, le gardien de l'équipe de France s'était déjà rangé derrière la position de la FFF et de son président Noël Le Graët : "Sur ce sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle. Et ça rejoint un petit peu celle du président Noël Le Graët. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qu'ils se prêtent à nos règles, qu'ils respectent notre culture, et j'en ferai de même quand j'irai au Qatar, tout simplement. Après, je peux être d'accord ou non avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça."

