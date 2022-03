Ils étaient 26 à l’Euro. Combien seront-ils au Mondial ? Pour le moment, c’est 23 parce que la FIFA n’a pas fait bouger les lignes. Le fera-t-elle ? Ce n’est pas impossible. Et, pour les Bleus, cela ne serait pas un problème tant Didier Deschamps flirte plus avec le "trop plein" que le "pas assez". Après deux victoires face à la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Afrique du Sud (5-0) et un rassemblement globalement réussi, la liste pour le Mondial s’affine. Si la Coupe du monde avait lieu au mois de juin, on aurait déjà une idée assez précise des heureux élus.

Gardiens : un trio sans surprise

C’est, par essence, le secteur des Bleus le plus stable. Hugo Lloris reste indéboulonnable et n’est plus qu’à cinq capes d’égaler Lilian Thuram et ses 142 sélections. Derrière lui, l’impeccable Mike Maignan, intronisé numéro 2 après l’Euro en lieu et place de Steve Mandanda, qui s’est fait passer devant par Pau Lopez à Marseille. Derrière Lloris et Maignan, avantage net à Alphonse Aréola qui possède l’immense avantage aux yeux de Didier Deschamps d’être un bon troisième gardien, rôle ingrat mais que l’ancien Parisien a parfaitement occupé au Mondial 2018. Peut-il être supplanté ? Et par qui ? Alban Lafont réussit une excellente saison avec Nantes mais il part de loin. Quant à Benoit Costil, vu sa situation en club…

Hugo Lloris et Aurélien Tchouaméni / France - Côte d'Ivoire Crédit: Getty Images

Défenseurs : le joker Saliba, la belle carte Clauss

Aujourd'hui, c'est sans doute au poste de défenseur central que Didier Deschamps possède la plus grande profondeur de réservoir. Forcément, il y aura de la casse surtout si, comme depuis la fin de l'Euro, le sélectionneur n'en choisit que cinq et non six pour doubler les trois postes. Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Jules Koundé, Presnel Kimpembe et Benjamin Pavard sont quasiment assurés d'être ceux-ci. William Saliba ne doit sa présence en mars qu'au forfait de Pavard. En dépit de sa bonne copie, le Marseillais est un joker aujourd'hui. Mais il a pris le dessus sur Kurt Zouma et Dayot Upamecano, éloignés des Bleus pour des raisons diverses.

A droite, derrière un Kingsley Coman qui a opéré sa mue en piston, Jonathan Clauss a donné des garanties mais il serait inspiré de goûter au très haut niveau en changeant de club cet été. Son avance sur Léo Dubois et Nordi Mukiele n'est pas encore définitive même si le Lensois semble être celui qui maîtrise le mieux toutes les exigences de ce poste si particulier. A gauche, Théo Hernandez est intouchable . Lucas Digne n'a cessé de prouver sa fiabilité depuis trois ans. Même si Ferland Mendy reste un concurrent de choix, le Madrilène a aujourd'hui un retard à combler.

Milieux : Guendouzi dans le bon wagon ?

Sans doute le secteur de jeu le plus limpide, avec les gardiens de but. Les incontournables, on les connaît : Paul Pogba et N’Golo Kanté seront dans l’avion pour le Qatar, sauf nouveau pépin physique qu’on ne leur souhaite pas. Il va falloir les mettre sous cloche durant huit mois. Derrière les deux champions du monde, un autre duo : Adrien Rabiot, devenu un incontournable des listes de Didier Deschamps. Et l’autre révélation de la saison avec Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni. Le Monégasque, buteur à Marseille face aux Ivoiriens (2-1), est un titulaire en puissance, si jamais…

Qui sera le cinquième ? Mattéo Guendouzi réussit une belle saison à Marseille. Appelé pour la première fois en 2019, il n’avait pas joué Finlande – France en novembre dernier. Depuis, il est entré vendredi à Marseille et mardi à Lille. Bilan : une passe décisive et un but à son actif. Si tout se passe bien pour lui, il sera de la fête au Qatar. Corentin Tolisso, miné par les soucis physiques, ou Jordan Veretout, qui n’a pas convaincu, vont devoir cravacher. Reste le cas Eduardo Camavinga. S’il crève l’écran au Real dans les mois qui viennent…

Attaquants : le cas Giroud, l'interrogation Dembélé

Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder, Olivier Giroud, Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Ousmane Dembelé, Nabil Fekir, Anthony Martial, Marcus Thuram.

Difficile d'avoir des certitudes. Hormis les quatre incontournables (Benzema, Mbappé, Griezmann, Coman), Didier Deschamps pourra hésiter jusqu'au bout . Olivier Giroud, encore double buteur, ne peut sortir de la liste d'un strict point de vue sportif mais est-il prêt à accepter de joueur les doublures au Qatar ? De la réponse à cette question dépend une grande partie du secteur offensif.

Si DD s'en passe, Wissam Ben Yedder, Christopher Nkunku, Anthony Martial, voire Marcus Thuram ont une chance puisqu'aucune tête ne dépasse nettement en pointe, même si la saison de l'attaquant de Leipzig devrait lui donner un avantage. En doublure de Griezmann, Diaby a toujours montré de belles dispositions depuis l'automne. Il est en avance sur Fekir en dépit de la forme actuelle du Sévillan. Reste un cas à part, inclassable : Ousmane Dembélé. Principale victime d'un 3-5-2 où il est bien difficile de lui faire une place, le Barcelonais reste un talent immense, apprécié par le groupe et Didier Deschamps. En forme, son absence est difficilement justifiable. Mais où et à la place de qui ? Voilà l'une des interrogations qu'il reste à résoudre.

