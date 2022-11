L'heure n'était pas aux mises au point. Mais plutôt à la satisfaction. Pourtant, Aurélien Tchouameni avait un message à délivrer à la presse, samedi soir après la victoire des Bleus face au Danemark et la qualification pour les huitièmes de finale. Suite à un article paru ce jour dans L'Equipe qui décrivait l'ambiance du groupe France et parlait d'un "avant et un après Benzema", le milieu des Bleus s'est exprimé.