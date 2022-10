Et si une bonne nouvelle tombait enfin pour Didier Deschamps ? Alors que N'Golo Kanté est forfait pour la Coupe du monde et que Mike Maignan est très incertain , le sélectionneur français pourrait profiter du retour inespéré de Boubacar Kamara. Selon L'Equipe , le milieu de terrain d'Aston Villa, victime d'une blessure au ligament d'un genou en septembre dernier, aurait de l'avance sur son programme de reprise.

Si Steven Gerrard, le désormais ex-technicien des Villans, assurait que l'ancien Marseillais allait être "absent jusqu'après la Coupe du monde", le joueur de 22 ans aurait déjà repris la course individuelle avec ballon et pourrait même faire son retour à l'entraînement collectif d'Aston Villa lundi prochain. Boubacar Kamara pourrait donc même rejouer avant la longue trêve internationale... et pourquoi pas valider un ticket inespéré pour le Qatar.

