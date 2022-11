Son nom n'est pas le plus ronflant de la liste de sélectionnés brésiliens pour le Mondial au Qatar. Et pourtant. Richarlison est devenu un joueur essentiel pour Tite et le jeu d'une sélection auriverde qui gravite essentiellement autour de Neymar. Âgé de 25 ans, l'attaquant de Tottenham est à la fois un soldat du meneur du Paris Saint-Germain et l'un de ses plus grands admirateurs.

Ad

"C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il est une véritable idole pour moi, a confié le buteur lors d'un entretien exclusif accordé à Eurosport. Sur le terrain, c'est formidable de jouer avec lui car il est toujours là pour nous mettre dans une situation de but. Je l'admire tellement." Richarlison est l'un des hommes qui bénéficient le plus du rayonnement de l'ancien Barcelonais dans l'entrejeu en sélection, en compagnie des deux ailiers Vinicius Jr et Raphinha.

Coupe du monde "Où je vivais, il se passait plein de choses" : Richarlison, des dangers de la rue au Mondial IL Y A UNE HEURE

Nous faisons tout pour qu'il se sente bien

Voilà pourquoi tout est fait pour mettre "Ney" dans les meilleures conditions. Y compris de la part de ses coéquipiers. "Qu'on le veuille ou non, Neymar est un as, un joueur hors norme, a ajouté l'ancien d'Everton. Donc nous faisons tout pour qu'il se sente bien." Et ça commence à l'entraînement.

"Neymar est un joueur plus focalisé sur les matches, a précisé l'attaquant. Il est plus détendu et plus léger mais quand il joue, il aime défier ses adversaire. A l'entraînement, on a parfois tendance à se faire plaisir pour que les choses se passent bien pendant les matches." Le Brésil, surarmé pour le Mondial au Qatar, est l'un des grands favoris au titre. La Serbie, adversaire de la Seleção pour son premier match dans la compétition, sera déjà un joli test.

Coupe du monde Thuram-Disasi : pourquoi eux et pourquoi maintenant ? IL Y A 2 HEURES