Il n'y a désormais plus de joueurs parisiens du côté de la Squadra Azzurra. Ce lundi, Sky Italia et La Gazzetta dello Sport ont annoncé que Marco Verratti et Alessandro Florenzi seront forfaits pour le déplacement en Lituanie mercredi lors des éliminatoires de la Coupe du monde. Si le milieu de terrain a été touché à la cuisse gauche, l'arrière droit souffre d'une fatigue musculaire. Ainsi, les deux joueurs vont rentrer mercredi à Paris, à une semaine du quart de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich.

La semaine passée, avant le début des éliminatoires, la Squadra Azzurra a annoncé le forfait de Moise Kean, "fatigué" après avoir contracté le coronavirus début mars et victime d'une "faiblesse musculaire". Selon Le Parisien, l'attaquant italien de 21 ans a repris la course individuelle ce lundi. Le joueur prêté par Everton postule pour jouer samedi contre le LOSC en championnat, puis quatre jours plus tard en terres bavaroises.

