Jusque-là, tout allait bien. Jusqu'ici, le sélectionneur de l'équipe de France avait pu compter sur les onze mêmes. Et puis, la clim' est passée par là. Adrien Rabiot et Dayot Upamecano sont tombés malades et ne peuvent être alignés contre le Maroc, ce mercredi. Le premier est même forfait. Quant au défenseur central, il sera sur le banc, mais laisse l'axe gauche à Ibrahima Konaté, comme face à la Tunisie. Au milieu, c'est le quatrième homme, Youssouf Fofana, qui entre dans le onze de départ.

Lundi, Aurélien Tchouaméni avait été préservé, après une béquille reçue contre l'Angleterre. Il sera titulaire. Tout comme Hugo Lloris, qui honorera sa 144e sélection. Antoine Griezmann, pour sa 116e, rejoint Marcel Desailly au 5e rang.

La compo des Bleus : Lloris - Koundé, Varane, Konaté, Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Fofana - Dembelé, Giroud, Mbappé

