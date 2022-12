L'obstacle marocain est passé. Place à la finale. Dimanche à Losail, l'équipe de France tentera de décrocher un troisième titre planétaire, le deuxième de suite après celui glané à Moscou il y a quatre ans. Pour ce faire, il faudra entraver la marche légendaire de Lionel Messi qui, aux commandes de l'Argentine, veut offrir un troisième titre à l'Albiceleste et terminer sa vie de mondialiste par le sommet absolu. Celui d'une carrière et d'une vie.

L'équipe de France va disputer sa quatrième finale de Coupe du monde, dimanche. Dans l'histoire, seuls l'Allemagne (8 fois), le Brésil (7), l'Italie et l'Argentine (6) ont été plus de fois concernés par le rendez-vous ultime.

Le doublé

Depuis 1998, en revanche, la France et ses quatre rendez-vous (Brésil 1998, Italie 2006, Croatie 2018 et donc Argentine 2022) est la spécialiste du genre. Quatre finales sur sept éditions, c'est exceptionnel. Derrière les Bleus, l'Allemagne, le Brésil et donc l'Argentine sont assez loin, puisqu'ils n'ont réussi à disputer "que" deux finales sur la même période.

Deux finales de suite pour les Bleus, l'accomplissement n'a rien d'ordinaire. Dans l'histoire de la Coupe du monde, l'Italie a réussi ce doublé en 1934 et 1938, le Brésil également en 1958 et 1962, les Pays-Bas 1974 et 1978, l'Argentine 1986 et 1990. Le Brésil (de 1994 à 2002) et l'Allemagne (1982 à 1990) avaient eux réussi la passe de trois.

Avant un éventuel triplé de finales, il y a le doublé de victoires que l'équipe de France de Didier Deschamps vise. Le monde n'a plus vu ça depuis 1962. Rendez-vous dimanche.

