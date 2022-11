La vilaine semelle de Jules Koundé contre le Danemark samedi (2-1) a logiquement fait parler, et aurait pu mériter un carton rouge plutôt qu’un jaune pour le défenseur de l’équipe de France. Mais les défenseurs danois n’ont pas été en reste en première période. Il y a d’abord eu cet accrochage d’Andreas Christensen sur Kylian Mbappé, qui pouvait partir au but (20e). Et trois minutes plus tard, l’intervention d’Andreas Cornelius sur la cheville d’Olivier Giroud.

L’attaquant de l’AC Milan est resté un moment au sol. Et c’est en grimaçant qu’il a cédé sa place à Marcus Thuram peu après l’heure de jeu (63e), dans la foulée de l’ouverture du score de Kylian Mbappé. Invité dans Téléfoot dimanche matin, le co-meilleur buteur de l’histoire des Bleus a rassuré sur son état.

Juste un coup pour Giroud

"Ça va très bien, c’est juste un petit coup. Tout va bien, j’ai glacé après", a-t-il expliqué. Pas de quoi s’inquiéter, donc. Surtout que Didier Deschamps pourra se permettre de faire souffler quelques cadres contre la Tunisie mercredi, les Bleus étant presque assurés de terminer premiers du groupe D.

