L'histoire récente de l'équipe de France est parsemée de grands marqueurs qui jalonnent son aventure et la définissent à plus ou moins long terme. France – Eire en 8e de finale de l'Euro 2016 fit basculer les Bleus dans un schéma (4-4-2) et une équipe qui les portera jusqu'en finale. Même constat pour France – Pérou où Didier Deschamps trouva ses hommes, un esprit et une architecture jusqu'à la seconde étoile. La victoire à Lisbonne en novembre 2020 offrait, semble-t-il, les mêmes vertus avec Adrien Rabiot en milieu gauche, mais le retour de Karim Benzema a envoyé valser les certitudes. Aujourd'hui, personne ne sait jusqu'où ira cette équipe de France mais on est à peu près certain, désormais, du chemin qu'elle empruntera.

Kylian Mbappé (France) après la victoire face au Danemark Crédit: Eurosport

Voilà un an qu'elle se cherchait dans un système pas toujours convaincant à trois défenseurs centraux. Deschamps a longtemps couru derrière la bonne formule. Lors du dernier Euro, il a bricolé comme jamais sortant Clément Lenglet du frigo au pire moment, jonglant entre trois systèmes et ne sachant pas trop quoi faire d'un Antoine Griezmann trop ceci ou pas assez cela. Il s'est perdu dans une quête inaboutie et les 16 mois séparant l'Euro du Mondial n'ont pas vraiment fait avancer son raisonnement. Les forfaits en cascade et la colonne vertébrale en vrac (Pogba, Kanté, Benzema) ont poussé le sélectionneur des Bleus à tenter, encore, autre chose. L'Australie a servi de brouillon convaincant mais toutes les pièces n'étaient pas encore totalement imbriquées. Et soudain, la lumière a jailli face au Danemark.

Conviction et choix des hommes : Bravo Deschamps

Un onze identifié, un ADN modifié

Désormais, les hommes sont connus. Ces Bleus partiront au feu avec une défense largement renouvelée. Ils étaient, a priori, trois champions du monde sur le pont mais Benjamin Pavard a fini par convaincre le sélectionneur de tenter la carte Jules Koundé, et le malheureux Lucas Hernandez, dernier poissard en date, a laissé sa place à son frère Théo. Dayot Upamecano s'impose, lui, comme la grande révélation de ce début de tournoi. Au milieu, Antoine Griezmann fait la pluie et le beau temps alors qu'Ousmane Dembélé, quatre ans après avoir raté sa chance, fait cette fois partie intégrante du onze.

On ne voit plus, hormis suspension ou blessure, ce qui pourrait empêcher ce onze type de poursuivre sa route. C'est la première réussite de Deschamps : avoir su trouver une équipe de départ cohérente malgré les multiples défections. Comme en 2016 et 2018, les titulaires semblent aujourd'hui intouchables.

Didier Deschamps (France) après la victoire face au Danemark Crédit: Getty Images

Alors, ce n'est plus ce bloc hermétique, cette colonne impénétrable, qui avait rendu fou l'Uruguay et la Belgique en Russie parce que Blaise Matuidi, N'Golo Kanté et Samuel Umtiti ne sont plus là. Il faudra accepter les courants d'air parce que les Bleus n'auront pas le choix. Théo Hernandez ne sait pas faire autrement et la réussite de cette équipe de France tient, en partie, dans la fragile équation entre le bénéfice de ses déboulés fantastiques et le risque qu'ils provoquent. En Russie, Matuidi assurait l'équilibre. Au Qatar, Ousmane Dembélé vise le déséquilibre et s'il a grandi, mûri, si ses replis sont bien plus convaincants, il n'aura jamais la discipline de l'ancien soldat de Deschamps.

Girezmann et, surtout, Mbappé

Griezmann a reculé d'un cran pour amortir le préjudice d'une équipe qui penche vers l'avant. Son gigantesque volume de jeu aperçu ce samedi sera la béquille de ces Bleus version Qatar . Voilà la première bonne nouvelle en provenance de Doha : Griezmann, auteur de son meilleur match en Bleu depuis un an, a retrouvé un rôle central, un préalable nécessaire à tous les grands accomplissements de l'équipe de France depuis 2016. Même si, désormais, la condition majeure du succès des Bleus réside dans les pieds de Kylian Mbappé.

Mbappé ou Griezmann : qui est l'homme du match ?

On l'avait senti venir depuis plusieurs mois et le forfait de Karim Benzema a renforcé le constat : jamais dans l'histoire des Bleus de Deschamps, même en 2016 avec Griezmann, et rarement dans l'histoire de l'équipe de France tout court, l'aboutissement collectif n'a semblé autant dépendre d'une individualité. Dans une équipe moins hermétique, moins équilibrée et plus ouverte, c'est en grande partie sur son talent que se jouera la suite des évènements. Comme Mbappé est en mission, la France peut rêver tout haut . Elle n'avait plus été aussi convaincante depuis Allemagne – France (0-1) en ouverture de l'Euro. La suite des évènements nous rappelle que rien n'est jamais écrit et qu'en grande compétition internationale, plus qu'ailleurs, les certitudes ont la vie courte. Mais après 16 mois de dérive face à un violent vent contraire, un nouvel espoir est né.

