C’était pourtant si mal parti. Menée dès la 9e minute, ce mardi lors de son entrée en lice dans le Mondial au Qatar, l’équipe de France est en mesure de se qualifier pour les huitièmes de finale dès sa prochaine rencontre. Les Bleus ont inversé la vapeur et battu 4-1 l’Australie . Ils profitent du match nul entre le Danemark et la Tunisie ( 0-0 ), plus tôt dans la journée, pour occuper la position préférentielle de seuls leaders du groupe D.