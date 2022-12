A force de parler de Kylian Mbappé, de Kyle Walker et de leur duel sur l'aile gauche/droite, selon que l'on se place du côté français ou anglais, on en viendrait presque à oublier que l'aire de jeu, samedi, mesurera autour de 100 mètres de long sur 50 de large et qu'elle ne se limitera pas à une bande gazonnée le long de la craie. Et que des dix autres joueurs appelés à disputer ce quart de finale de haute volée, il y en a deux qui ne se connaissaient guère il y a encore un an et qui ont pris leur envol depuis le début du Mondial.

Il y a quatre ans, ils regardaient Paul Pogba et N'Golo Kanté régner sur le milieu de terrain des Bleus. Le premier n'était là. L'un parce qu'il n'avait pas encore disputé le moindre match chez les pros, le second, parce qu'il n'était pas invité au banquet et avait de toute manière refusé le strapontin qui lui avait été proposé. En cette fin d'automne, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot font la pluie et le beau temps sur le milieu de terrain français. Bien accompagné par un partenaire inattendu, Antoine Griezmann.

"On a un milieu très solide, décrypte Youssouf Fofana, le quatrième homme. Avec ces trois joueurs, tout est regroupé. Celui qui prend la profondeur, celui qui sollicite le ballon, le joueur qui fait jouer les autres, celui qui peut compenser. C'est complet." On peut applaudir Didier Deschamps des deux mains, c'est lui qui a pensé à cet attelage. On peut aussi féliciter Adrien Rabiot, qui traverse la meilleure période de sa carrière, et Aurélien Tchouaméni, qui s'est mis à la planche pour que l'attelage tienne la route.

L'aspect émotionnel compte

On attendait beaucoup Tchouaméni, en leader de l'entrejeu bleu, on a surtout eu Rabiot depuis le début du Mondial. Et ce n'est pas illogique, si l'on écoute Guy Stéphan, l'adjoint du sélectionneur national : "Aurélien est plutôt pointe basse d'un triangle qui peut se déformer. Il dispute sa première grande compétition. L'aspect émotionnel compte mais il est bien dans son rôle et va encore s’améliorer."

Adrien Rabiot, qui aime la projection et rayonne donc à gauche du triangle, celui qui est le plus exposé, n'a pas manqué de rendre un hommage appuyé au milieu du Real Madrid, qui a démarré piano : "Aurélien a un rôle important dans le sens où on joue avec pas mal de joueurs offensifs. Il a aussi ce rôle de joueur qui compense, qui doit colmater les brèches, récupérer les ballons. Il me donne la possibilité de me projeter, de jouer comme je le veux. Lui est derrière nous pour assurer la couverture, il a vraiment un rôle important dans ce milieu de terrain."

Aurélien Tchouaméni face au Danemark Crédit: Getty Images

Tchouaméni ne dit pas autre chose. Là aussi, le Madrilène est au diapason du Turinois. "Avec Adrien, ça marche très bien, l'alchimie se crée même si on n'a pas eu l'occasion de beaucoup jouer ensemble. On est en capacité de faire plusieurs choses tous les deux. Selon le match, il va peut-être plus monter ou récupérer des ballons, comme ce fut le cas face au Danemark."

En huitièmes de finale, Aurélien Tchouaméni a une nouvelle fois joué les rustines de choc au milieu. Après un début de match plutôt réussi, illustré par une frappe de loin, le milieu de terrain est quelque peu rentré dans le rang au fil des minutes et après un carton jaune qui a forcé DD à le sortir après l'heure de jeu. Les Bleus ne menaient encore que 1-0. Mais avec un pied en quart, Didier Deschamps ne pouvait pas prendre le risque de perdre l'un des trois côtés de son triangle. Pas le plus en vue. Pas le moins important pour autant. Ce n'est pas Rabiot qui dirait le contraire.

