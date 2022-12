C'est un passage obligé. Quand l'équipe de France décroche un titre de champion du monde, elle le doit, entre autres, à l'exploit de son défenseur droit. En 1998, Lilian Thuram inscrit ses deux seuls buts internationaux en demi-finale face à la Croatie. En 2018, Benjamin Pavard envoie sa 'frappe de bâtard' dans la lucarne argentine et fait tourner un 8e de finale bien mal embarqué du côté des Bleus. Au Qatar, Pavard, à la dérive lors du premier match, a laissé sa place à Jules Koundé.

Les hommes de Didier Deschamps sont en demi-finale mais le Barcelonais n'a pas encore signé son exploit : "J'espère que ce sera pour ce mercredi, s'est-il amusé ce lundi en conférence de presse. Je ne suis pas focalisé là-dessus mais qui ne rêve pas de faire une Thuram ou une Pavard ?" Pour le moment, l'ancien Bordelais monte tout doucement en puissance à un poste dont il ne maîtrise pas encore toutes les subtilités. Défenseur central de métier, Koundé peine parfois dans son couloir et apparaît depuis le début de la compétition comme le point faible du collectif.

Jules Koundé lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Crédit: Getty Images

Jules a été solide

Mais sa prestation, plus solide, face à l'Angleterre a, en partie, rassuré. De quoi obtenir les félicitations du patron, Raphaël Varane : "Jules a été solide contre l'Angleterre, a fait savoir le Mancunien. J'ai aimé sa façon d'animer le couloir, sa communication avec Ousmane pour bloquer les Anglais. Il est à l'aise et réalise de très bons matches. Il est serein, calme, il sait ce qu'il veut." En difficulté face au Danemark, peu à l'aise face à la Pologne et alourdi par ses chaînes au cou ("j'ai oublié de les enlever et je m'en suis rendu compte tard", avoue-t-il aujourd'hui), Koundé semble lui-aussi admettre ses progrès : "Je m'habitue mais il y a toujours une marge de progression, je me sens de mieux en mieux."

Qu'a-t-il fait de mieux contre l'Angleterre ? "C'est un collectif, a-t-il répondu. On a une nouvelle défense, on a peu de matches en commun et tout se règle au fil des matches. On a mieux défendu et fermé les lignes de passes samedi. Ça a rendu mon travail plus simple. J’ai essayé de regarder avec la vidéo pour savoir les récurrences de mon adversaire direct (ndlr : Phil Foden). J'ai joué mon jeu en essayant de lui laisser le moins d'espace."

Et si Foden n'a jamais existé dans cette rencontre, contrairement à Saka de l'autre côté, c'est peut-être parce que le travail en amont du Barcelonais a payé. Il n'en est pas encore à envoyer des mines en lucarne ou des doublés improbables. Mais, finalement, Thuram a attendu sagement les demi-finales pour surprendre son monde. Vivement mercredi…

