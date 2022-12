Le haut niveau, c'est ça. Alors que l'équipe de France signe un exploit inédit depuis 24 ans, à savoir un champion en titre dans le dernier carré, alors qu'elle a fixé de nouveaux standards de perfection depuis que Didier Deschamps l'a prise en main, elle veut plus toujours plus. Et pour comprendre comment les Bleus sont devenus une redoutable machine à gagner, il suffit d'écouter le discours de Raphaël Varane. L'homme aux quatre Ligues des champions ne peut se contenter d'un dernier carré. Il ne vise rien d'autre que l'excellence, le top du top. Et cela porte un nom : le trophée.

"On a réalisé une belle compétition mais l'objectif de départ, c'est la gagne, a rappelé le Mancunien. On sait à quel point c'est difficile d'arriver là mais c'est toujours l'objectif." Et de répéter : "Le seul vrai objectif, c'est la gagne. C'est ce qu'on souhaite." En 2014, même avant le quart de finale face à l'Allemagne, il était interdit de se prononcer sur la victoire finale. Les ambitions étaient réelles mais bridées devant les micros. Les Bleus, forgés par des succès immenses, sont complètement décomplexés. Menée par une bande (Lloris, Varane, Giroud, Griezmann, Mbappé) qui connaît le goût du succès, cette équipe ne veut rien d'autre que la troisième étoile.

Raphaël Varane en conférence de presse lundi à deux jours de France - Maroc Crédit: Getty Images

On se rendra compte de ce qu'on a accompli une fois que ce sera fini

Même si le chemin parcouru est déjà énorme : "On se rendra compte de ce qu'on a accompli une fois que ce sera fini, a continué le vice-capitaine. On est dans la compétition, on se focalise sur nos objectifs. Ce qu'on fait depuis tant d'années, c'est quelque chose de grand. Les résultats sont là. Ce n'est pas le tout d'avoir une bonne équipe. On a vu beaucoup de grandes équipes éliminées."

Et s'il fallait donner la recette du succès, Varane en connaît un rayon : "Aujourd'hui, c'est difficile de prendre conscience de tout ça parce qu'on reste focus et concentré sur ce qui est devant nous. C'est comme ça qu'on a bâti nos succès et c'est comme ça qu'on doit continuer." Sur ce point-là, difficile de ne pas lui faire confiance.

