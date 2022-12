Au soir d'une victoire arrachée avec les dents, sur un but de la tête d'Aurélien Tchouaméni, Didier Deschamps s'était livré à une confidence assez étonnante lorsqu'on connaît le personnage et le technicien qu'il est depuis plus de deux décennies. Au cœur du stade Vélodrome, lors de la traditionnelle conférence de presse, il n'était pas contrarié par les difficultés rencontrées par son équipe face à la Côte d’Ivoire, lors de la rentrée internationale des Bleus en mars dernier.

Certes, l'heure était encore au 3-5-2 avec un Kingsley Coman aligné dans le couloir droit et chargé de jouer les pistons - tâche dont il s'était plutôt bien acquitté ce soir-là - mais Didier Deschamps, en plus d'apprécier les "difficultés" du soir, avait eu ces mots : "Je ne veux pas qu’on soit cinq à défendre, quitte à se retrouver en un-contre-un".

L'histoire retient que DD a finalement abandonné sa défense à trois centraux, à contre-cœur. Mais le présent nous montre qu'il n'a pas complètement fait marche arrière, footballistiquement parlant. Après la victoire de 2018 et le retour de Karim Benzema, le sélectionneur de l'équipe de France avait modifié le centre de gravité de ses Bleus. Deschamps l'avait déplacé vers l'avant en raison de son désir de mettre dans les meilleures dispositions possibles ses trois de devant, Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Ça n'a pas fonctionné comme espéré, à l'Euro. Mais l'idée était restée prégnante dans l'esprit de l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Après une année 2022 guère convaincante et marquée par trois défaites concédées avant même d'avoir mis un pied au Qatar, l'équipe de France est repassée à quatre derrière mais Didier Deschamps n'a pas abandonné de basculer vers l'avant. Comme les Bleus de 2000 l'avaient fait. Pour ce faire, il s'appuie sur un équilibre qui peut sembler parfois précaire. Face à l'Australie et le Danemark, la France a eu des coups de moins bien. Mais on ne va pas chipoter : notamment face aux Danois, ce fut globalement très probant.

Pas plus fragiles

Avec un milieu de terrain Aurélien Tchouameni - Adrien Rabiot de haut tenue et un nouveau partenaire, mi-relayeur, mi-offensif, qui tient la baraque (Antoine Griezmann), force est de constater que ces Bleus sont une version hybride ce qu'ils furent en Russie. Et que cela répond à cette heure aux qualités de cet effectif, aussi bien qu'à ses manques liés aux différents forfaits bleus, dont celui de Karim Benzema, évidemment.

Interrogé sur la question jeudi, et sur ce penchant pour l'avant des Tricolores, Kingsley Coman s'est montré plus mesuré. Pour lui, le pouvoir offensif n'est pas forcément supérieur : "On a de très bons défenseurs. On a plus d'options en défense, à part à gauche depuis la blessure de Lucas Hernandez, que devant sur les côtés. C'est équilibré."

Ce n'est pourtant pas ce que disent les matches. La référence péruvienne de 2018 n'a pas grand-chose à voir avec la référence danoise de 2022. Les Bleus ont plus d'allant et semblent avoir compris que leur salut viendrait par l'avant. Ousmane Dembelé en est la preuve. Techniquement, l'équipe de France démarre ses matches avec un joueur offensif de plus qu'il y a quatre ans. Blaise Matuidi occupait le couloir gauche en Russie. Ousmane Dembelé s'occupe du droit au Qatar.

Et si Grizou a un peu décroché, et qu’il aime ça, l’équipe a tout de même besoin d’un balancier pour ne pas trop basculer d’un côté, ou de l’autre. “On a besoin d’équilibre quand même, tempère Antoine Griezmann, l’équilibriste. On se doit d’être compact quand on n’a pas le ballon. Olive et Ousmane font un travail exceptionnel, Kylian de temps en temps, mais il faut qu’il garde de la fraîcheur quand on a le ballon. On fait ça très bien en ce moment.”

Raphaël Varane, qui voit ça de sa sentinelle en défense, ne dit pas autre chose. Pour lui, il est possible d'aller au bout dans cette configuration. "Je ne nous sens pas plus fragiles qu'en 2018, expliquait-il après la victoire face au Danemark. On a un équilibre à trouver. C'est à nous de bien faire vivre le système, peu importe le nombre de joueurs offensifs. D'ailleurs, on n'a pas été mis en difficulté plus que ça. Le fait d'avoir des déséquilibres permet aussi d'être plus tranchant. Et l'adversaire peut de son côté se poser plus de questions avant d'attaquer…"

