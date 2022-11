Elle est passée par le chas d'une aiguille mais la Pologne est en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Battue 2-0 par l'Argentine, la sélection emmenée par Robert Lewandowski retrouve le tableau final du Mondial pour la première fois depuis 1986. Et ce sera face aux Bleus, dimanche à 16 heures. Les deux équipes se sont affrontées une fois dans l'histoire de la Coupe du monde, c'était en 1982 lors du match pour la troisième place. Et les Polonais l'avaient emporté 3-2. Également troisième du Mondial 1974, la Pologne est ensuite rentrée dans le rang dans les années 90.

Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis 2011 et un match amical à Varsovie. L'équipe de France s'était imposée 1-0, un but signé Jodlowiec contre-son-camp. La dernière défaite des Tricolores face aux Polonais remonte à 1982. Un peu plus d'un mois après le Mondial, les deux équipes s'étaient retrouvées au Parc. La Pologne s'était imposée 4-0.

S'ils passaient l'obstacle, les hommes de Didier Deschamps auraient rendez-vous avec le Sénégal ou l'Angleterre en quart de finale. Dans l'autre partie de tableau, l'Argentine a rendez-vous avec l'Australie alors que les Pays-Bas défieront les Etats-Unis. Les deux rencontres auront lieu samedi.

