C'est le rituel lors des rassemblements de l'équipe de France. Les photos prises à l'arrivée des joueurs, qui arborent des tenues discrètes… ou dignes d'un défilé de mode. Puis les images captées par la Fédération française de football, et partagées sur ses différents réseaux. Lundi, les 26 éléments retenus par Didier Deschamps pour le Mondial qatari ont arboré la même bonne humeur qu'à l'accoutumée. Avec toutefois, au milieu des images légères, un sujet sérieux : l'état physique de Karim Benzema.

Interrogé sur la chaîne Youtube de la FFF, l'attaquant du Real Madrid a fait le point sur sa condition, lui qui n'a plus joué depuis le 2 novembre, ni disputé de match complet depuis le 19 octobre, manquant ainsi les quatre derniers matches de Liga du club merengue. "Je suis content, fier, a-t-il tout d'abord savouré. J'ai bien, bien récupéré. Maintenant, on verra sur le terrain, mais je n'ai plus de gêne, donc hâte d'être sur le terrain".

Thuram ? Ce n'est pas par rapport à Karim

Des propos rassurants de la part du premier arrivé à Clairefontaine. Et qui vont dans le sens de ce qu'il indiquait dans un entretien accordé à Téléfoot diffusé dimanche. "Je me sens bien. J'ai eu quelques petites douleurs, un peu partout, mais après c'est normal avec le nombre de matches qu'il y a (…) J'ai pris soin de moi, je serai apte et présent pour la sélection".

Interrogé en conférence de presse au sujet de la sélection de dernière minute de Marcus Thuram, Didier Deschamps s'est lui clairement défendu d'avoir fait ce choix à cause d'un éventuel doute concernant "KB9".

"Dans mon esprit je savais que j'allais prendre un 26e mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matches du week-end pour avoir une photographie la plus claire possible, a expliqué le sélectionneur tricolore. A partir du moment où j'ai eu cette photographie, j'ai pris le joueur que j'avais à l'esprit mais ce n'est pas par rapport à Karim ou un autre attaquant qui pourrait avoir des inquiétudes". Tout est clair. Désormais, le terrain va parler.

