Il ne fallait pas attendre bien longtemps pour comprendre. Après une petite trentaine de minutes et déjà une tonne de ballons touchés, Mbappé avait démarré comme chacun l'attendait : dans la peau du leader assumé des champions du monde. Bien sûr, il a parfois péché par excès d'individualisme comme sur ses corners souvent mal bottés et ses touches de balle trop nombreuses. Mais il est clair après ce premier match que le salut des Bleus passera par lui. L'absence de Karim Benzema l'a encore un peu plus installé dans ces fonctions qu'ils désirent et réclament depuis qu'il a su contrôler un ballon.

Ad

Coupe du monde Giroud, il était une foi IL Y A 5 HEURES

Kylian Mbappé (France) lors de la célébration de son but face à l'Australie. Crédit: Getty Images

Au-delà de l'impression que tout doit passer par lui, il y a surtout ce constat : encore une fois, Mbappé fut le Bleu le plus décisif. Sa talonnade déclenche le deuxième but, il est à la finition du deuxième (d'une jolie tête décroisée) et à la passe décisive sur le quatrième. Alors qu'il a longtemps cherché un second souffle en Bleu après sa mise en orbite lors de la Coupe du monde 2018, il reste désormais sur 12 buts et 6 passes décisives lors de ses 11 dernières sorties en sélection. Personne ne fait mieux, ni à la finition ni à la dernière passe.

Je savais qu'il allait être prêt

Personne, non plus, n'a plus touché de ballons dans la surface en Coupe du monde depuis 1970 (!) que lui mardi. Dix-neuf pour être précis, ce qui dit quelque chose à la fois de sa disponibilité et de son influence. Didier Deschamps n'a jamais voulu l'extraire du collectif et s'il a toujours reconnu le talent unique de son attaquant, le sélectionneur a toujours pris soin de l'englober dans un projet d'équipe. "C’est un attaquant qui a besoin de libertés. Je lui donnerai cette liberté. Mais il aura des obligations défensives. Moins que les milieux et les défenseurs, mais on ne peut pas, au haut niveau, se permettre de perdre un joueur quand on n’a pas le ballon", déclarait-il encore cette semaine.

Sûreté dans les duels, relance à la Pogba : la note de 7 d'Upamecano débriefée

Mais mardi, après la grosse prestation de son meilleur joueur, il l'a, pour l'une des premières fois, sorti des enjeux d'équipe : "Cela fait un moment que j'échange avec lui, je savais qu'il allait être prêt car c'est sa compétition", a confié Deschamps en conférence de presse. Avant de se reprendre : "Il s'inscrit dans un collectif, c'est important, avec la capacité de faire la différence seul aussi. Dans le domaine offensif, avoir Kylian à ce niveau est très important pour mon équipe."

Giroud, son meilleur allié

Dans son évolution en Bleu, l'arrivée de Karim Benzema semblait déterminante puisqu'elle lui avait permis, après l'Euro, de trouver de l'efficacité. On aurait pu craindre pour son rendement en l'absence du Madrilène. Mais le rendez-vous de septembre, déjà en l'absence de KB9, avait esquissé une relation nouvelle entre Mbappé et Giroud. Les déclarations du Parisien à la fin du match sur l'utilité du Milanais pour son profil ont fini d'enterrer la hache de guerre entre les deux hommes. Leur entente nouvelle est aujourd'hui la meilleure arme des Bleus et de Mbappé dans sa mission finale : marquer l'histoire de son pays et de son sport.

Blessure d'Hernandez : Deschamps a-t-il fait une erreur dans sa liste ?

Coupe du monde Hernandez forfait, les Bleus sur un fil : Qui pour dépanner à gauche ? IL Y A 12 HEURES