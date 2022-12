Le Brésil a dansé sur la Corée du Sud (4-1). Dans tous les sens du terme. Mais l'un a plus fait réagir que l'autre, ce qui est un peu dommage par certains aspects. Si le quintuple champion du monde a marqué les esprits en signant une première période de haute volée pour se mettre à l'abri dès la 36e minute en menant 4 à 0 , le niveau de jeu affiché par les coéquipiers de Neymar n'a pas été le seul sujet de conversation ce lundi soir, après ce huitième de finale. Leur manière de célébrer leurs buts a aussi fait jaser. Certains ont même trouvé à y redire.

Vinicius, Raphinha, Lucas Paqueta et Neymar dansent après le but de Neymar sur penalty face à la Corée du Sud Crédit: Getty Images

Roy Keane : "Je n'aime pas ça"

Certains y ont vu un manque de respect envers des Coréens, déjà pas aidés par l'ampleur du score. Sur le plateau d'ITV, Roy Keane s'est même montré très offensif. "Je n'arrive pas à croire ce que je regarde. Je n'ai jamais vu autant de danse. C'est comme regarder Strictly Come Dansing (ndlr : une émission de danse sur la BBC). Je n'aime pas ça", a lancé l'ancien milieu de Manchester sans grande surprise étant donné le personnage. "Les gens disent que c'est leur culture. Mais je pense que c'est irrespectueux envers leurs adversaires. Ça ne me dérange pas la première fois, mais après le coach est aussi impliqué. Ça ne me plait pas".

A l'issue de la rencontre, les Brésiliens ont évidemment dû s'expliquer sur leurs petits pas de danse festifs, qui symbolisent leurs célébrations et font le tour du monde. Et Tite s'est senti obligé d'être sur la défensive : "Je suis très prudent. Il y a toujours des gens malveillants qui interprèteront ça comme un manque de respect, a expliqué le sélectionneur brésilien repris par L'Equipe. Nous essayons de nous adapter aux caractéristiques des joueurs. Ils sont très jeunes et j'essaie de m'adapter un peu à leur langue, et une partie de leur langue est la danse. Il n'y a pas d'autre interprétation que le bonheur du but, le bonheur de l'équipe, le bonheur de la performance. Il n'y a eu aucun manque de respect envers l'adversaire ni envers Paulo Bento pour qui j'ai beaucoup de respect".

C'est l'union de notre équipe

Ceux à qui cela ne plait pas : on va continuer à le faire", a lancé l'ancien Rennais Raphinha. "C'est l'union de notre équipe : on fête toujours beaucoup les buts et on danse toujours", a expliqué de son côté Vinicius Jr, BAILA VINI JR", avait alors tweeté Neymar et plusieurs autres joueurs de la Seleçao, comme Thiago Silva avaient aussi apporté leur soutien à l'ailier du Real Madrid. Légèrement agacés par certaines remarques désobligeantes sur leurs célébrations, les joueurs brésiliens ont été moins conciliants et ont mis les points sur les i. "faire", a lancé l'ancien Rennais Raphinha. "", a expliqué de son côté Vinicius Jr, qui s'était déjà retrouvé au cœur d'une sombre affaire en Espagne au début de la saison après des propos racistes d'un chroniqueur sur le plateau du Chiringuito sur ses pas de danse. ", avait alors tweeté Neymar et plusieurs autres joueurs de la Seleçao, comme Thiago Silva avaient aussi apporté leur soutien à l'ailier du Real Madrid.

Depuis, Vinícius Júnior ne cesse de danser à chacun de ses buts. Et les Auriverde aussi en sélection. Mais ce n'est pas propre à cette Seleçao. Au pays de la Samba, la danse s'inscrit dans les gênes de tous. Et d'autres stars brésiliennes du ballon rond avaient ce rituel. A son époque, Ronaldinho dansait ainsi régulièrement après avoir fait trembler les filets. Bien décidés à marcher dans les pas de leur illustre prédécesseur, Neymar and co ne comptent donc pas s'arrêter en si bon chemin. "On veut danser jusqu'à la finale", annonce Vinicius Jr. N'en déplaise à certains.

