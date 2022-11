Les clichés publiés samedi par Neymar sur ses réseaux sociaux – montrant notamment un hématome important à la cheville droite – ne nous disent pas quand (et si) la star du Brésil, victime d'une lésion ligamentaire, pourra de nouveau porter le maillot de la Seleçao dans ce Mondial. Mais ils nous assurent que ce ne sera pas pour tout de suite, tout du moins pas contre la Suisse lundi.

Un crève-coeur ? Assurément, étant donné la forme qui était celle de "Ney" depuis le début de saison et sa place dans le vestiaire brésilien. Un problème ? N’allons pas jusque-là. En tout cas, pas tout de suite.

Le Brésil sans Neymar, une habitude

Faire sans Neymar, les Auriverde en ont l’habitude. Le numéro 10 brésilien a manqué sept des dix-sept matches de sa sélection lors de la campagne de qualifications pour le Mondial qatari. Ce qui n’a pas empêché Marquinhos et les autres de réaliser un quasi sans faute, avec 14 victoires et 3 nuls – dont deux, certes, concédés sans le Parisien. Les deux derniers matches du Brésil sans Neymar s’étaient d’ailleurs soldés par des victoires 4-0.

Mais faire sans Neymar, le Brésil en a surtout les moyens. Presque démesurés. "Le Brésil dépend de tous ses talents. Bien sûr, Neymar est une star, un joueur d'un talent extraordinaire, mais nous comptons sur tous nos joueurs, assurait le sélectionneur Tite en conférence de presse dimanche. Neymar a ça, la capacité à changer la donne, mais d'autres joueurs, des jeunes, vont pouvoir se démarquer, être créatifs, comme ‘Vini’, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus...".

Richarlison après son doublé lors de Brésil - Serbie Crédit: Getty Images

Pour percuter et animer les côtés, le quintuple champion du monde peut effectivement s’appuyer, au choix, sur Vinicius Junior, Raphinha, Antony, Rodrygo ou Gabriel Martinelli. L’ailier du Barça a manqué de grosses occasions contre la Serbie (2-0), et celui de Manchester United pourrait d’ailleurs être un recours de choix pour tenter de faire sauter le verrou suisse.

Un banc exceptionnel

Marquer, un certain Richarlison sait le faire : son doublé contre la Serbie a fait de lui le meilleur buteur de sa sélection depuis qu’il y est entré en septembre 2020, avec 19 buts sur la période contre 18 pour Neymar. Derrière, il y a Gabriel Jesus – aussi capable d’évoluer sur un côté - et le méconnu mais clinique Pedro.

Reste la question de la création. Face à des oppositions abordables – typiquement en configuration phase de groupes – le Brésil s’appuie, devant Casemiro, sur deux meneurs de jeu : Neymar, donc, et Lucas Paqueta. Pour accompagner le joueur de West Ham, qui va devoir s’affirmer et potentiellement évoluer plus haut, il y a là encore l’embarras du choix. Bruno Guimaraes peut être une solution très intéressante, dans son registre à lui. L’ancien Lyonnais est absolument rayonnant avec Newcastle en Premier League. Lors du dernier match sans Neymar, il avait été titulaire… et buteur, comme Paqueta.

Tite a aussi le choix de rendre son équipe encore plus imperméable durant l’absence de sa star, en utilisant Fred, ou encore Fabinho. Ou de faire l’inverse, en mettant un joueur beaucoup plus offensif en soutien de Richarlison. "Il y aura peut-être quelques changements à apporter à notre stratégie, notre système de jeu", concédait Tite.

Même la France ne rivalise pas

Quoiqu’il en soit, à tous les postes du milieu et de l’attaque, en deuxième ou troisième choix, on retrouve des noms ronflants, des titulaires dans les meilleurs clubs européens et des profils variés. Une densité inégalée dans cette Coupe du monde, pas même par une équipe de France qui ne peut plus en dire autant avec tous les forfaits majeurs qu’elle a essuyés, de Paul Pogba à Karim Benzema en passant par Christopher Nkunku.

Le Brésil ne sera pas le même sans Neymar, assurément. Mais en attendant de savoir s’il pourra disputer d’éventuelles rencontres à élimination directe avec lui, il a les armes pour faire sans l’un des meilleurs joueurs du monde sans trop trembler. Pas mal…

