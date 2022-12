Il y a plusieurs façons d’entrer dans sa Coupe du monde. Certains démarrent fort avant de gérer, comme l’Angleterre. D’autres se cassent la figure avant de se relever, à l’instar de l’Argentine. Et puis, il y a les Pays-Bas. Contrairement aux autres cadors présents au Qatar, les hommes de Louis van Gaal ont, jusqu’à présent, surtout brillé par leur discrétion. Ni succès éclatant, ni revers retentissant. Pas de folie, et même un peu d’ennui. Mais une bonne raison, une seule, de s’enflammer match après match : Cody Gakpo.

Alors que son équipe suscite des critiques justifiées au pays en raison de la pauvreté relative du jeu proposé, le gamin d’Eindhoven, lui, n’attire que les louanges. Après avoir débloqué la situation contre le Sénégal (2-0), il a récidivé d’une frappe puissante face à l’Équateur quelques jours plus tard (1-1). C’est encore lui qui a ouvert le score face au Qatar, d’un tir rasant cette fois (2-0). Un but de la tête, un autre du gauche, un dernier du droit : le longiligne joueur d’1,89 m a affiché une panoplie complète, tout en mettant à chaque fois ses coéquipiers sur de bons rails.

Cody Gakpo lors de Pays-Bas - Qatar (2-0) à la Coupe du monde 2022 Crédit: Getty Images

C'est un joueur incroyable et maintenant, on peut voir ses qualités au plus haut niveau

Fort de ses trois réalisations, le co-meilleur buteur de la compétition (à égalité avec Kylian Mbappé, Enner Valencia, Marcus Rashford et Alvaro Morata) s’est imposé comme étant la principale cartouche offensive de l’armada néerlandaise. Les Oranje ne manquent certes pas d’atout, mais entre un Memphis Depay qui n’a pas encore fini de monter en puissance et des attaquants qui n’ont pas encore réglé la mire (Vincent Janssen, Steven Bergwijn, Wout Weghorst), le rendement du numéro 8 s’avère particulièrement précieux.

Et ses partenaires sont évidemment bien placés pour s’en rendre compte. "Il a déjà montré sa valeur, a noté Teun Koopmeiners après le succès face aux Qataris. On espère qu'il va continuer comme ça, car il est très important pour nous." "Ce n'est pas une surprise, je le connaissais du PSV, c'est un joueur incroyable et maintenant, on peut voir ses qualités au plus haut niveau, s’est félicité Denzel Dumfries. Je suis fier de lui mais il doit continuer, parce que c'est maintenant que le tournoi commence vraiment."

Briller avec les Oranje avant de rejoindre les Red Devils ?

Gakpo, lui, ne s'appesantit guère sur son cas personnel, préférant clamer son objectif d’être "champion du monde". Ce pur produit du centre de formation du PSV s’était jusque-là fait connaître grâce à ses prestations très remarquées sur l’aile gauche. En sélection, il prouve que sa vitesse, ses qualités de percussion, sa justesse technique et son sens du but peuvent aussi lui permettre de rayonner en tant que meneur ou second attaquant, deux postes auxquels Van Gaal n’a pas hésité à l’aligner.

Irrésistible depuis le début de saison (13 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues en club), le joueur de 23 ans est donc en train de prendre une autre dimension au Qatar. Et s’il paraissait acquis qu’il ne s’éterniserait pas chez les Boeren, on peut désormais sérieusement envisager que la cour de ses prétendants s’intensifie dès janvier. Selon Fabrizio Romano, Manchester United aurait une longueur d’avance sur la longueur dans ce dossier. Mais avant de penser à tout cela, le nouveau phénomène néerlandais va tenter de prolonger son irrésistible dynamique contre les États-Unis, ce samedi (16h). Après tout, les Pays-Bas ont besoin de lui.

La joie des Pays-Bas après le but de Gakpo contre l'Equateur Crédit: Getty Images

