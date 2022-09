Didier Deschamps va-t-il faire marche arrière ? Réticent à l'idée de faire une liste de 26 joueurs en vu de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), le sélectionneur de l'équipe de France songerait à faire marche arrière. L'information est signée L'Equipe , qui explique que la situation de Paul Pogba semble le faire évoluer dans sa rélfexion. Le milieu de terrain de la Juventus a récemement été opéré au genou droit

Très lié à son joueur, "DD" souhaiterait tout faire pour l'emmener au Qatar malgré la grande incertitude qui règne autour de sa présence. Cadre du groupe des Bleus, Pogba compte lui aussi être de la partie. "L'opération s'est très bien passée. On va récupérer et revenir très, très vite. Je voulais vous remercier pour vos messages et votre soutien. Sachez que mentalement ça va, malgré les soucis, la blessure et les autres problèmes. On garde la tête haute, on va avancer et revenir plus fort", confiait l'intéressé le 6 septembre.

L'Equipe indique que les Pour rappel, les vingt-six joueurs peuvent être sur la feuille de match lors du prochain Mondial.indique que les affaires extra-sportives du joueur n'a rien changé à l'estime de Deschamps.

