Quelle est la différence entre une Coupe du monde réussie et une Coupe du monde ratée ? C'est samedi que le tournoi de l'équipe de France bascule. Soit du côté des demi-finales, horizon minimum fixé par la Fédération et objectif raisonnable pour un champion du monde en titre. Soit il s'arrête là et tous les jolis souvenirs de l'automne qatari ne pèseront pas bien lourd face à l'échec patent des Bleus.

Ad

Ce n'est pas seulement le destin des Bleus qui se jouera à Doha mais aussi celui de Didier Deschamps. Présent aux manettes depuis 10 ans, il jouera son avenir face à l'Angleterre. Si son président lui a déjà assuré son soutien, on imagine mal le sélectionneur s'accrocher au poste après deux échecs successifs en tournoi. Deschamps a fini sa carrière de joueur face aux Anglais, ceux-ci mettront-ils un terme à sa carrière de sélectionneur 22 ans plus tard ?

Coupe du monde Si Rabiot brille autant, c'est aussi grâce à Tchouaméni IL Y A 16 MINUTES

Que resterait-il du Mondial de Mbappé, Upamecano et Griezmann ?

Les circonvolutions d'aujourd'hui ne signifient pas grand-chose au regard de ce qui attend les Bleus. Certes, jusqu'ici, l'équipe de France a soigné sa Coupe du monde. Plus emballante qu'en 2018, elle a su affronter la cascade de forfaits. Mais les jugements seront-ils aussi laudatifs envers Kylian Mbappé s'il passe au travers face aux Anglais ? Que resterait-il du Mondial de patron d'Adrien Rabiot ? Se souviendrait-on de la révélation Dayot Upamecano ou de l'illumination Antoine Griezmann au milieu ? Peu d'enseignements actuels survivraient à une sortie de route dès les quarts. C'est comme si tout ce qui avait mené l'équipe de France jusqu'à ce 10 décembre ne comptait plus vraiment.

Ce n'est pas faire injure à la France que de constater qu'elle n'a pas encore affronté un vrai candidat au titre. L'Australie, le Danemark, la Tunisie et la Pologne dessinent un faux-plat montant, pas vraiment un chemin de croix pour les hommes de Didier Deschamps. Mais voilà l'Angleterre, et là, c'est une autre paire de manches. Pas tout à fait l'Everest, quoique…

Les Anglais, demi-finalistes en Russie et finalistes du dernier Euro, ont de l'ambition à revendre et du talent qui déborde, jusque sur son banc, contrairement aux Bleus. Cette équipe semble surtout être la mieux armée pour contrer les points forts des Français et exploiter leurs points faibles. Depuis une semaine, tout le Royaume a fait de Kyle Walker, nouveau roi d'Angleterre, le seul homme capable de se dresser sur la route de l'impétueux Kylian Mbappé.

"Angleterre-France dépendra à 80% de ce que proposera Mbappé... Offensivement et défensivement"

L'Angleterre, la mieux armée pour contrer les Bleus

Après avoir causé des misères à tous ses gardes du corps, le meilleur buteur de la Coupe du monde (5 réalisations) va se retrouver face à un bolide au moins aussi puissant que lui. L'issue de ce quart de finale pourrait bien d'ailleurs se jouer sur ses ailes. Maîtriser la menace Mbappé, c'est contenir 70% du danger offensif français et les Anglais l'ont bien compris.

Mais avec Kyle Walker, Luke Shaw, Bukayo Saka, Phil Foden, Marcus Rashford ou encore Jack Graelish, ils possèdent une variété d'armes sur les ailes qui pourraient bien mettre à mal les deux points faibles de l'équipe de France : le côté droit, tenu par un Jules Koundé peu rassurant, et le côté gauche où les portes sont ouvertes dans le dos de Théo Hernandez. Bref, cette Angleterre semble être l'antidote parfaite à cette nouvelle équipe de France. Rappelons tout de même qu'elle n'a plus éliminé une nation majeure dans un tableau final de Coupe du monde depuis… 1966. Pour atteindre les demies, il lui faudra non seulement contenir Mbappé mais aussi fracasser un plafond de verre qui bride ses ambitions depuis 56 ans !

"Ils sont demi-finalistes au Mondial, vice-champions d'Europe, ils ont une réelle progression, je pense que cette équipe est en train de devenir mature, a rappelé Lloris. Ils sont ici pour gagner." Le plus relevé, et le plus incertain, des quarts de finale laissera un candidat au titre sur le carreau. Voici la seule certitude d'un samedi de fièvre.

Coupe du monde Carrasso : "Lloris et Pickford ? On ne peut pas comparer l'incomparable" IL Y A 16 MINUTES