Il est le meilleur avec lequel j’ai joué, a raconté Giroud. Il peut encore progresser mais il est très efficace. Depuis le début il est crucial et décisif pour nous. Mais je pense qu’on n’a pas encore vu le meilleur de Kylian." La bromance continue, plus que jamais. Kylian Mbappé et Olivier Giroud n'en finissent plus de se jeter des fleurs depuis le mois de septembre et ce mardi n'a pas dérogé à la règle. Amené à réagir sur le début de tournoi du Parisien, le Milanais n'a pas fait dans la dentelle : ", a raconté Giroud.

"On prend beaucoup de plaisir à évoluer ensemble, a continué le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Sur la célébration de mon but, on a un enthousiasme communicatif qu'on veut transmettre dans l'équipe pour tout le monde et notamment à ceux qui jouent moins." Les Bleus savent ce qu'ils doivent à leur duo depuis le début de la compétition. Giroud et Mbappé, huit buts à eux deux, volent au-dessus de la compétition et le salut de l'équipe de France passera sans doute par eux.

