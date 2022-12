Il y a des joueurs qu'on surnomme 'Le Prince', 'Le Petit Mozart', 'Le Sorcier'. Et puis il y a ceux qui héritent de sobriquets comme Slabhead. C'est celui de Harry Maguire. Un surnom dont il est malheureusement impossible de trouver une traduction exacte, mais si l'on sait que slab signifie 'dalle', de pierre ou de béton, on aura compris que, même s'il entrait une note d'affection dans l'expression, il pourrait en être de plus flatteuses pour un joueur qui fêtera sa 53e sélection contre la France ce samedi.

"Je n'y peux rien, c'est ma gueule qui veut ça", avait soupiré Raheem Sterling du temps où les tabloïds (qui ont changé de cible depuis) s'acharnaient sur lui. Maguire pourrait dire la même chose. Slabhead, c'est bien sûr une allusion à ce front large et solide comme un fronton de pelote basque, mais peut-être aussi la suggestion qu'il n'y a pas grand-chose qui se cache derrière. Injuste? Evidemment. Cruel, aussi. Mais Maguire est de ces figures publiques que l'on ne se prive pas de démolir de la sorte dans les pubs du Royaume, une proie facile, un faisan d'élevage lâché en plaine à l'ouverture de la chasse. Au printemps dernier, une partie du public de Wembley hua son nom lors de l'annonce de la composition de l'équipe choisie par Southgate pour affronter la Côte d'Ivoire fin mars.

87 millions d'euros qui n'aident pas

Ce qu'il a fait pour mériter cela n'a rien d'évident. Ce n'est pas comme s'il bloquait un autre défenseur central adoré de tous d'une place dans le onze anglais. Il n'était pour rien dans le coût exorbitant de son transfert de Leicester City à Manchester United – 87 millions d'euros, en août 2019 - qui fit de lui le défenseur le plus cher de l'histoire, ce qu'il est toujours trois ans plus tard, devant Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk et Wesley Fofana.

Mais il n'en fallait pas plus pour qu'on dise de lui qu'il était cette chose honnie entre toutes par les commandos numériques sur Twitter: un joueur 'surcoté'. Comme Manchester United avait payé une indemnité de transfert excessive, il allait de soi que Harry Maguire était 'nul', et que chaque glissade ou ballon perdu seraient présentés comme 'preuves' de cette nullité. On allait donc suivre chacun de ces matches à la loupe, histoire de glapir aussitôt que Maguire mettrait un pied du mauvais côté.

Son principal souci : les coups francs concédés

Le fait est que Maguire n'a pas toujours servi sa cause de la meilleure des façons, sur le terrain ou en dehors. Dominateur dans le jeu aérien, que ce soit pour défendre son but ou menacer celui de l'adversaire, plutôt habile dans la relance, il souffre d'un manque de vitesse qui, chez d'autres, serait considéré rédhibitoire, et qu'il tâche de compenser par son placement. On l'a comparé, et souvent, à un tracteur pour ce qui est de son rayon de virage; et à un cargo lancé en pleine mer pour ce qui est du temps qu'il lui faut pour changer de cap.

Et pourtant, en 207 matches de championnat avec Leicester et Manchester United, il n'a commis que trois erreurs ayant mené directement à un but, si l'on en croit les statistiques de la Premier League. Son péché pas si mignon est autre: Maguire concède beaucoup de coups francs. Maguire reçoit beaucoup de cartons. Beaucoup plus, en tout cas, que le mètre étalon de la PL, Virgil van Dijk, qui a disputé quasiment le même nombre de matches que lui en championnat d'Angleterre - trois de plus, en fait, 210 contre 207.

Chaque geste analysé

Quand Virgil a concédé 106 coups francs, Harry en est à 179. Quand Virgil a reçu 13 cartons jaunes (et un rouge), Harry en a additionné 46 (et trois rouges). Et en équipe d'Angleterre, Harry est aussi plus indiscipliné que John (Stones) qui, bien qu'il compte onze sélections de plus, a trois avertissements de moins - six contre neuf - à son passif que son presque certain coéquipier de samedi. Maguire est parfois un brin désordre, c'est vrai. Mais, une fois de plus, ceci n'explique pas cela. Ceci n'explique pas l'obsession que tant de fans anglais ont à "analyser toutes les passes que je fais", comme l'intéressé l'a relevé lors d'un point-presse tenu avec les médias anglais ce jeudi, sans s'attarder sur les raisons de cette fixation.

Comme on pouvait s'y attendre, et bien qu'il ait reconnu que "la dernière année avait été difficile", Maguire a préféré remercier Gareth Southgate de la confiance dont il avait fait preuve envers lui, et a même envoyé un message complice à Erik ten Hag, le manager qui l'a pourtant écarté, lui, le capitaine de Manchester United, de son onze de départ treize fois sur quatorze en Premier League depuis le 22 août. Maguire n'est pas le plus naturel ou le plus éloquent des communicateurs.

Comment peut-il réparer cette image ?

C'est sa gueule qui veut ça. C'est sa gueule qui veut que lorsqu'on eût vent de ses démêlés avec la police grecque, lors d'un séjour à Mykonos à l'été 2020, personne ne cria au scandale, y compris lorsqu'il passa deux nuits en prison et fut condamné in abstentia à 21 mois et dix jours de prison avec sursis pour refus d'obtempérer, violences aggravées et tentative de corruption. Maguire fit appel, et nul ne sait quand cet appel sera entendu. Certaines sources disent que ce ne sera pas avant ...2028. Le mal était fait, de toute façon.

Aux yeux d'une partie de l'opinion, c'était la confirmation que l'on avait affaire à un voyou, d'un de ces footballeurs qui se croient tout permis, au-dessus des autres et au-dessus des lois. Une chose était certaine: quoi qu'il dise, Maguire fut profondément marqué par l'incident, et n'a jamais retrouvé le niveau qui était le sien avant sa condamnation.

Comment peut-il réparer cette image aujourd'hui, Dieu seul le sait. Si tout se passe au mieux pour l'Angleterre à cette Coupe du monde, il se trouvera des alliés de circonstance, parce que ceux-là n'auront pas d'autre choix; mais que quoi que ce soit vienne stopper son parcours, et qu'il soit possible de lui en attribuer une part de responsabilité, le verdict sera terrible. Il est possible que Harry Maguire puisse regagner le respect du public anglais. Pour ce qui est de son amour, on en est beaucoup moins sûr.

